Für The Rookie Staffel 8 fühlt sich Nathan Fillion wie James Bond: "Als würde ich Casino Royale drehen"

The Rookie-Star Nathan Fillion weiß, wie er seinen Fans Appetit auf Staffel 8 machen kann: Einfach den James Bond-Vergleich aus dem Holster holen.

Die 8. Staffel von The Rookie lässt noch bis Anfang 2026 auf sich warten. Für die neuen Folgen stand Serien-Cop Nathan Fillion unter anderem in Tschechien vor der Kamera, was ihn offenbar nachhaltig beeindruckt hat. Beim Bericht darüber ließ er sich sogar zu einem 007-Vergleich hinreißen.

The Rookie-Star Nathan Fillion kommt sich wie James Bond vor: So slick wird Staffel 8

Zu Gast bei Jimmy Kimmel Live berichtete Fillion kürzlich Folgendes über seine 007-artigen The Rookie-Dreharbeiten in Osteuropa:

Wir sind nach Prag gefahren, um einen Teil der Premierenepisode der 8. Staffel zu drehen ... Es fühlte sich an, als würde ich Casino Royale drehen. Ich sage euch, ich trage einen Anzug und gehe durch diese unglaublichen Straßen. Ich liebe die Geschichte. Es gibt so viel Geschichte dort.

Der Vergleich zu James Bond 007 - Casino Royale mit Daniel Craig ist übrigens passender, als der Serienstar vielleicht ahnt. Tatsächlich wurde die Eröffnungsszene des Agentenfilms ebenfalls in der tschechischen Hauptstadt Prag gedreht.

Hier der Trailer zu Casino Royale:

Nathan Fillion kam gar nicht mehr raus aus dem Schwärmen für die Stadt, obwohl er auch einige grausige Geschichten mitgebracht hatte:

Dieses Gebäude wurde im 15. Jahrhundert erbaut, aber dahinter stehen die alten Gebäude. Diese schöne Uhr, sie hat sogar eine dunkle Geschichte. Diese schöne Uhr, es war so unglaublich, sie sagten, nachdem der Typ sie gemacht hatte, verbrannte man ihm die Augen mit einem glühend heißen Eisen, damit er nie wieder etwas so Schönes erschaffen konnte. Das waren harte Zeiten.

Hoffen wir, dass die 8. Staffel von The Rookie ohne verkokelte Augen auskommt. Und falls ihr Fillion vorher schon sehen wollt und nichts gegen bizarre Frisuren einzuwenden habt ...

Aktuell kann man Nathan Fillion im Kino erleben

Der Grund für Nathan Fillions Talkshow-Besuch war natürlich seine Beteiligung am aktuellen Superman-Film von James Gunn, der neuerdings in den Lichtspielhäusern zu sehen ist. Der The Rookie-Star ist darin als Arschlochversion des DC-Superhelden Green Lantern zu sehen und wurde dafür mit einem ziemlich unvorteilhaften Bowl Cut ausgestattet. Komplett Comic-getreu, versteht sich.

Wer Nathan Fillion in Superman sehen möchte, hat seit dem 11. Juli 2025 die Chance dazu. Und falls ihr euch fragt, welche Serien im bisherigen Jahr zur Crème de la Crème der TV-Unterhaltung zählten, hört ihr am besten in unseren Streamgestöber-Podcast rein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

