Gleich 2 Fußball-Ikonen bei Schlag den Star-Rückkehr: Das sind die Stars für erste Show nach Elton-Entlassung

ProSieben ist im EM-Fieber: Die erste Folge Schlag den Star nach der Elton-Entlassung lockt mit einem Duell zwischen zwei Fußball-Legenden. Das ist bereits bekannt.

Der große EM-Sommer in Deutschland rückt näher, auch ProSieben stimmt sich auf das sportliche Mega-Event ein: Für die erste Folge Schlag den Star nach der Elton-Entlassung treten zwei waschechte Fußball-Legenden gegeneinander an. Wann ihr die erste Folge der neuen Staffel sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Diese Fußball-Stars kämpfen bei Schlag den Star um den Sieg

Schlag den Star läuft seit 2009 im TV und hat so manchen Promi an die Belastungsgrenze gebracht. Egal ob LOL: Last One Laughing-Star Michael "Bully" Herbig oder Skandalnudel Sophia Thomalla – sie alle wurden schon durch den Fleischwolf gejagt. Für den Staffelauftakt mit Moderator Matthias Opdenhövel hat ProSieben ein besonders sportliches Duell in petto: Zwei Fußball-Ikonen treten im Wettkampf gegeneinander an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese zwei Sportlegenden wollen's wissen:

Mehmet Scholl: Der beliebte Ex-Fußballer kann auf eine lange Profi-Karriere zurückblicken. Der gebürtige Karlsruher hat zahlreiche Titel eingeheimst, darunter acht Bundesliga-Siege und ein gewonnenes Champions-League-Finale. Als Spieler beim Karlsruher SC und dem FC Bayern München spielte er sich in die Herzen der Fans. Auch nach seiner aktiven Karriere blieb er dem Sport treu. Im Fernsehen war er als Fußball-Experte zu sehen.

Der beliebte Ex-Fußballer kann auf eine lange Profi-Karriere zurückblicken. Der gebürtige Karlsruher hat zahlreiche Titel eingeheimst, darunter acht Bundesliga-Siege und ein gewonnenes Champions-League-Finale. Als Spieler beim Karlsruher SC und dem FC Bayern München spielte er sich in die Herzen der Fans. Auch nach seiner aktiven Karriere blieb er dem Sport treu. Im Fernsehen war er als Fußball-Experte zu sehen. Markus Babbel: Auch Babbel hat eine beachtliche Karriere im Profi-Fußball hingelegt. Der gebürtige Münchner spielte für den FC Bayern München, später für FC Liverpool und den VfB Stuttgart. 1996 gewann er mit der deutschen Nationalelf den EM-Titel. Heute ist er als Trainer tätig.

Wer von den beiden Sportskanonen die Nase vorn haben wird, bleibt abzuwarten.

Streaming und TV-Ausstrahlung: So könnt ihr Schlag den Star sehen

Wenn ihr live verfolgen wollt, wer das Duell der Fußball-Legenden für sich entscheidet, dann habt ihr bald die Chance dazu. Die erste Folge mit Gastgeber Opdenhövel läuft Sonntag, 2. Juni 2024, 20:15 Uhr, live auf ProSieben. Danach wird die Show immer samstags zur selben Uhrzeit im TV sehen sein. Alle Folgen stehen anschließend zum Streamen auf Joyn bereit.