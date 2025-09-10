Hannibal-Macher will Schweigen der Lämmer-Reboot mit Zendaya und Mads Mikkelsen: Dieser Traum muss unbedingt wahr werden

Fans der Serie Hannibal träumen seit zehn Jahren von einer Fortsetzung. Serien-Schöpfer Bryan Fuller hat nun eine spannende Idee für ein Reboot um die Schweigen der Lämmer-Figur geäußert.

Hannibal Lecter und Clarice Starling gehören heute wahrscheinlich zu den berühmtesten Figuren der Filmgeschichte. In Jonathan Demmes Das Schweigen der Lämmer fanden sie 1991 von Anthony Hopkins und Jodie Foster verkörpert einen überaus erfolgreichen Weg auf die große Leinwand, bevor zahlreiche weitere Adaptionen in Film- und Serienform folgten.

Unter anderem schuf Bryan Fuller auf Grundlage von Thomas Harris' Romanreihe die beliebte Serie Hannibal, in der Mads Mikkelsen in die Rolle des mörderischen Kannibalen schlüpfte. Während Fans seit zehn Jahren auf eine Fortsetzung der genialen Thriller-Serie warten, hat Fuller nun eine brandneue Idee geäußert.

Zendaya als Clarice Starling: Hannibal-Macher hat große Idee für Das Schweigen der Lämmer-Reboot

Im Rahmen der Pressetour für seinen neuen Film Dust Bunny, in dem Mads Mikkelsen einmal mehr die Hauptrolle spielt, erklärte Fuller gegenüber Screen Rant , dass er von einer ganz bestimmten Hannibal-Fortsetzung träume:

Mein Traumprojekt ist eine Mini-Serie über Das Schweigen der Lämmer mit Mads und Zendaya als Clarice Starling. Wenn ich eine Sache in das Universum hinausbringen könnte, dann würde ich das machen.

Hannibal lief von 2013 bis 2015 für drei Staffeln und wurde danach von Heimatsender NBC fallengelassen. Nachdem über die Jahre mehrere Sender und Streamer im Gespräch waren, die Serie aufzunehmen und fortzusetzen, warten Fans nun bereits lange auf ein positives Update. Fuller und Mikkelsen gelobten jedoch schon viele Male, für die Serie zurückkehren zu wollen. Der Harry Potter-Star erklärte unter anderem Anfang 2024 im Interview mit dem Business Insider :

Es ist kein Geheimnis, dass wir alle, der Cast und Bryan [Fuller], zurückkehren wollen. Es müsste eher früher als später passieren, denn wir werden nicht jünger, richtig? Aber die Geschichte selbst kann springen, es kann diese zeitliche Lücke geben, das ist in Ordnung. Es geht also nur darum, ein Zuhause dafür zu finden, aber im Moment gibt es nichts Konkretes.



Kommt Das Schweigen der Lämmer-Reboot mit Zendaya?

Auch wenn Fuller hier einen interessanten Pitch vorgelegt hat, bleibt es wohl abzuwarten, ob sein Traum eines Tages in Erfüllung gehen wird. Mit einem Mega-Star wie Zendaya vor der Kamera würde das Hannibal-Projekt nach all den Jahren womöglich tatsächlich die Unterstützung erhalten, die es für eine erfolgreiche Umsetzung braucht.

Wer dabei jedoch auch ein Wörtchen mitzureden hat, ist natürlich Zendaya selbst, die von diesem Traum womöglich noch gar nicht erfahren hat. Aufgrund des straffen Terminplans des Dune- und Challengers-Stars ist eine Beteiligung an einer zeitintensiven Serienproduktion aktuell wohl eher unwahrscheinlich. Das zeigt zumindest auch ein Blick auf die Produktionsschwierigkeiten der 3. Staffel von Euphoria, zu denen Zendayas lange To-do-Liste einen maßgeblichen Teil beigetragen haben soll.

Eine ikonische Idee wäre eine Schweigen der Lämmer-Serie mit Mikkelsen und Zendaya jedoch allemal. Wir drücken die Daumen.

