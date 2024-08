Großer Krach hinter den Kulissen der besten Zendaya-Serie: Euphoria Staffel 3 ist wie verflucht

Die 2. Staffel Euphoria liegt schon zwei Jahre zurück und Staffel 3 steckt in der Produktionshölle fest. Grund dafür soll die belastete Situation zwischen Zendaya und Sam Levinson sein.

Spätestens mit Staffel 2 wurde Euphoria zu einer der erfolgreichsten Serien unserer Zeit. Für den Sender HBO war das kontroverse Teenie-Drama nach Game of Thrones die meistgeschaute Serie. Doch das Staffelfinale der letzten Euphoria-Season liegt mittlerweile schon über zwei Jahre zurück und Staffel 3 lässt scheinbar endlos auf sich warten.

Nach bisherigen Infos über Problemen hinter den Kulissen entsteht zusammen mit aktuellen Berichten und realen Tragödien ein extrem chaotisches Bild der aktuellen Euphoria-Situation. Im Mittelpunkt stehen Hauptdarstellerin Zendaya und Serienschöpfer Sam Levinson.

Sam Levinson soll zu stark von Euphoria abgedriftet sein

Der Hollywood Reporter hat einen umfassenden Artikel zur Euphoria-Lage veröffentlicht, in dem verschiedene Stimmen aus dem näheren Umfeld der Serie zu Wort kommen. Ein großer Konfliktpunkt hinter den Kulissen soll Levinsons Beteiligung an der HBO-Serie The Idol mit Abel Tesfaye aka The Weeknd gewesen sein.

Während Levinson zunächst nur ein Drehbuch für die Pilotfolge schreiben sollte, kam er letztlich für die Inszenierung sämtlicher Episoden an Bord. Zendaya soll alles andere als erfreut darüber gewesen sein, dass der Showrunner dadurch Euphoria deutlich weniger Zeit widmete.

The Idol entwickelte sich nach einem skandalösen Rolling Stone-Bericht über abgründige Aussagen und Details zur Produktion letztes Jahr zu einem kompletten Misserfolg für HBO. Die Kritiken fielen vernichtend aus und das Interesse der Zielgruppe fiel wohl bedeutend geringer aus als bei Euphoria.

Hier ist noch ein Trailer zu The Idol:

The Idol - S01 Trailer (Deutsch) HD

Neben diesen Arbeitsprozessen kamen zwei große reale Tragödien hinzu. Der Euphoria-Produzent und langjährige Freund von Levinson, Kevin Turen, starb im November 2023 . Zuvor hatten sich die beiden Weggefährten zerstritten und das gemeinsame Berufsverhältnis beendet, ohne dass die genauen Gründe dafür öffentlich bekannt sind. Der Serienschöpfer und seine Frau sowie Produzentin Ashley Levinson sollen laut dem Hollywood Reporter-Artikel jedenfalls nicht bei Turens Beerdigung erwünscht gewesen sein.

Im Juli 2023 ist außerdem Euphoria-Darsteller Angus Cloud gestorben, der in der Serie als Fezco "Fez" O'Neill bekannt wurde. Sein Tod warf die Pläne für eine dritte Staffel durcheinander und stürzte den Cast und die Crew der Serie in große Trauer.

Zendaya soll sich zu sehr auf ihre Filmkarriere konzentriert haben

Hier könnt ihr den Trailer zu Challengers schauen:

Challengers: Rivalen - Trailer 2 (Deutsch) HD

Euphoria Staffel 3-Drehstart ist angepeilt

Im Hollywood Reporter-Bericht gibt es auch eine Stimme aus dem nahen Umfeld von Levinson, die Zendaya die Schuld für die verzögerte Euphoria Staffel 3-Produktion gibt. Die Schauspielerin soll sich in den letzten Jahren lieber auf ihre Filmkarriere fokussiert haben. Alleine dieses Jahr war sie zum Beispiel in der Sci-Fi-Fortsetzung Dune: Part Two und in dem hitzigen Sport-Drama Challengers - Rivalen im Kino zu sehen.

Jetzt sollen alle wichtigen Stars der Serie jedoch für eine Produktionsstart der 3. Staffel im Januar 2025 unterschrieben haben. Wie die Story der neuen Folgen aussehen wird, ist aber noch nicht klar. An den Drehbüchern soll zurzeit immer noch gearbeitet werden.

Levinson pitchte bisher schon eine Idee, die Zendayas Rue zu einer Art Privatdetektivin machen sollte. Sowohl HBO als auch die Schauspielerin lehnten diesen Vorschlag jedoch ab. Zendaya brachte die Idee ein, dass Rue in Staffel 3 eine Leihmutter wird, doch diese wurde auch abgelehnt. Aktuell soll es aber langsam wieder zu einer kreativen Annäherung zwischen der Hauptdarstellerin und dem Showrunner kommen.

Wenn der Dreh der 3. Staffel Euphoria im Januar 2025 wie geplant beginnen kann, könnte es trotzdem noch bis 2026 dauern, bis neue Folgen der Serie starten.