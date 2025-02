Heftige Sylvester Stallone-Action erobert Netflix-Charts: Der Film ist nur noch für seine größten Fans

Fans brachialer Action mit Sylvester Stallone kommen aktuell bei Netflix auf ihre Kosten und haben den Streifen auf die vorderen Plätze der Streaming-Charts katapultiert.

Fast 40 Jahre nachdem der erste Rambo-Film mit Sylvester Stallone seinen Weg in die Kinos gefunden hatte, wurde die Reihe mit ihrem fünften Teil Rambo: Last Blood im Jahr 2019 beendet. Die brachiale Action um den Vietnamveteranen im Ruhestand, der in einen letzten Kampf ziehen muss, hat die Zuschauenden auf Netflix nun in ihren Bann gezogen. Dort steht Rambo: Last Blood aktuell auf Platz 2 der Film-Charts.

Letzter Teil der Rambo-Reihe mit Sylvester Stallone auf Platz 2 der Netflix-Charts

Nach einem langen Leben voller harter und traumatisierender Kämpfe hat sich John Rambo (Sylvester Stallone) in Rambo: Last Blood auf einen abgelegenen Hof in Arizona zurückgezogen, um dort ein friedliches Leben zu fristen.

Als die Enkelin seiner Haushälterin Maria jedoch von einem Prostitutions- und Frauenhahndelsring entführt wird, ist der Ruhestand schlagartig vorbei und Rambo muss in einen letzten Kampf in Mexiko ziehen. Das Alter macht sich nach all den Jahren jedoch endgültig bemerkbar und Rambo kommt an seine Grenzen.

Schaut hier einen Trailer zu Rambo: Last Blood

Rambo: Last Blood - Trailer (Deutsch) HD

Sylvester Stallone stand für seinen letzten Rambo-Film nicht nur vor der Kamera, sondern war ebenfalls am Drehbuch des Action-Krachers beteiligt. Regie führte Adrian Grunberg (Get the Gringo). Neben Stallone sind in dem Film unter anderem Paz Vega (Das Gaus der Lerchen), Yvette Monreal (Stargirl), Óscar Jaenada (The Shallows) und Louis Mandylor (The Debt Collector 2) zu sehen.

Bei der Moviepilot-Community kommt Rambo: Last Blood auf eine verhaltene Wertung von 5,9 von 10 Punkten bei 1.473 Bewertungen. Beim Kritiken-Aggregator Rotten Tomatoes könnten die Meinungen nicht gespaltener sein: Gegen einen unterirdischen Presse-Score von 26 Prozent steht eine Publikumswertung von 81 Prozent. Unsere Schwesternseite Filmstarts vergab 2,5 von 5 Sterne an den Film und schloss in ihrer Kritik:

Sylvester Stallone untermauert in dem so simpel gestrickten wie ultrabrutalen Rache-Gemetzel Rambo: Last Blood seine Stellung als unbestrittener Alterspräsident unter den Actionstars – allerdings auch nur im den Gewaltgrad der vorherigen Rambo-Filme wie Vorschulfernsehen anmuten lassenden Schlussdrittel. Die erste Stunde vor dem transgressiven Exzess des Finales ist hingegen überwiegend inakzeptabel.



Selbst überzeugen könnt ihr euch aktuell auf Netflix. Dort steht Rambo: Last Blood mit folgenden Titeln in den Film-Charts:

