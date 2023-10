Heute Abend im TV: Einer der besten Gangster-Thriller der letzten 25 Jahre, der später mit einer Serie neu aufgelegt wurde, die auf ganzer Linie scheiterte

Dieses Thriller-Juwel steht kurz vorm Klassiker-Status. Ein Nachwuchs-Polizist wird in dunkle Machenschaften hineingezogen. Heute könnt ihr den Film im TV sehen.

Gerade sorgt Denzel Washington als Equalizer zum dritten Mal für Gerechtigkeit. Das harte Image hat sich der Action-Star und Charakter-Darsteller nicht zuletzt mit Training Day verdient. 2001 kam der Thriller in die Kinos. Der Kult-Status wird untermauert von den regelmäßigen Versuchen, die Geschichte wiederzuverwerten.

Bald wird das hochspannende Psychospiel in den Klassiker-Status übergehen. Bei Moviepilot vergaben Fans eine bockstarke 7,5-Wertung für Training Day – das schaffen nur wenige Gangster-Thriller. Heute läuft er im TV.

Denzel Washington als Teufels-Cop: Worum geht es Training Day?

Für Jake Hoyt (Ethan Hawke) ist es der erste Arbeitstag als Drogenermittler: Sein neuer Partner, der erfahrene Alonzo Harris (Denzel Washington), soll ihn in das Leben auf der Straße einführen. Hoyt muss jedoch bald erkennen, dass Harris' Methoden durchaus problematisch sind. Er nimmt bei seinen oft brutalen Aktionen das Gesetz in die eigene Hand. Je länger Hoyt mit Harris unterwegs ist, desto weniger ist sich Hoyt sicher, auf welcher Seite des Gesetzes Harris wirklich steht.

Serie schon nach einer Staffel abgesetzt: Kommt die Vorgeschichte noch?

CBS Die Training Day-Serie

16 Jahre nach dem Kinostart von Training Day erschien, eher überraschend, eine TV-Serie: Sie hieß ebenfalls Training Day. Justin Cornwell spielte den Part des Anfängers, Bill Paxton übernahm die Rolle von Denzel Washington. Ansonsten sind die Konstellationen und die Story-Elemente nahezu deckungsgleich. Die Kritiken waren zum Teil unterirdisch .

Nach einer Staffel wurde die Serie abgesetzt. Ob daran die sinkenden Einschaltquoten schuld waren, ist aber fraglich. Denn leider verstarb Hauptdarsteller Bill Paxton, nachdem die 13 ersten Episoden gedreht wurden. Ohne ihn war es unmöglich, die Serie fortzuführen.

Auch interessant:

Weitere zwei Jahre später wurde bekannt, dass ein Prequel zu Training Day entwickelt werden soll. Im Zentrum sollte ein junger Alonzo Harris stehen. Bis heute ist aus den Plänen allerdings nichts geworden.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Training Day?

RTLZWEI zeigt Training Day am Freitag um 22:25 Uhr im TV. Wenn ihr den Film verpasst, könnt ihr ihn in der Flatrate bei Netflix schauen. Zudem gibt es verschiedene Leih-Optionen bei Amazon und Co.