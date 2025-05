Heute im TV: Absoluter Thriller-Klassiker der 90er, in dem ein Junge vor der Mafia beschützt werden muss

Ein echter Klassiker und immer noch äußerst spannender Thriller aus den 1990er Jahren kommt heute im TV. Hier kann man als Filmfan von spannenden Geschichten wenig falsch machen.

Mit der Mafia ist nicht zu spaßen. Das muss in Der Klient ein heranwachsender Junge am eigenen Leib erfahren. Zum Glück wird er aber von einer taffen Anwältin unterstützt. Ihr könnt euch den Thriller heute Abend im TV anschauen.

Thriller-Tipp im TV: Darum geht's in der John Grisham-Verfilmung Der Klient mit Tommy Lee Jones

Der elfjährige Mark Sway (Brad Renfro) muss mit ansehen, wie sich ein Anwalt das Leben nimmt. Kurz vor seinem Tod verrät er ihm aber noch, wo die von ihm vertretenen Mafiosi die Leiche eines Senators verscharrt haben. Der Junge alarmiert die Polizei und gibt an, lediglich den bereits toten Anwalt entdeckt zu haben.

Wenig später rücken dem Kind nicht nur das FBI und der ätzende Staatsanwalt Roy Foltrigg (Tommy Lee Jones), sondern auch noch die Mafia auf den Leib. Aber Mark weigert sich weiterhin standhaft, auszusagen, weil er um die Sicherheit seiner Familie fürchtet. Zum Glück wendet er sich an die Anwältin Reggie Love (Susan Sarandon), die ihm auch ohne Aussicht auf ein Honorar hilft.

Der Klient kann sich auch heute immer noch sehen lassen und erzeugt jede Menge Spannung

Der Klient basiert auf dem gleichnamigen Roman des Justiz- und Polit-Thriller-Experten John Grisham. Das merkt man dem Film natürlich an, der vor allem dank der beiden Hauptdarsteller:innen Brad Renfro und Susan Sarandon zu begeistern weiß. Tommy Lee Jones macht seine Sache selbstverständlich ebenfalls äußerst routiniert.

Wie der Junge zum Spielball der Behörden und zwischen Mafia sowie FBI und Staatsanwaltschaft fast aufgerieben wird, ist zeitlos spannend. Susan Sarandon hat 1995 den BAFTA Award und Brad Renfro den Young Artist Award gewonnen. Außerdem gab es auch eine Oscar-Nominierung für die Hauptdarstellerin von Der Klient.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Der Klient?

Tele 5 zeigt den Film am heutigen Montag, den 19. Mai ab 23:50 Uhr. Er läuft dort dann bis um 2:05 Uhr und eine Wiederholung folgt darauf keine.

Aber natürlich könnt ihr die spannende John Grisham-Verfilmung auch in einer Streaming-Flatrate wie Disney+ oder Amazon Prime sehen.

