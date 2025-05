Tom Cruise sprach Dustin Hoffman in einem Restaurant an und ergatterte schließlich eine seiner besten Rollen: "War so hartnäckig"

Seine Performance in Rain Main zählt zu den gefeiertsten Tom Cruise-Leistungen überhaupt. Die Rolle bekam er nur, weil seine Schwester ihn in die Richtung von Dustin Hoffman gedrängt hat.

In seiner Karriere hat Tom Cruise nicht nur als Action-Star in Filmen wie der spektakulären Mission: Impossible-Reihe geglänzt. Wieder und wieder hat sich der Schauspieler auch als vielschichtiger Charakterdarsteller behauptet. Ein Paradebeispiel dafür ist das Drama Rain Man von 1988, das damals mit dem Oscar als Bester Film ausgezeichnet wurde. Zur Rolle von Cruise in dem prämierten Werk ist es aber nur dank der Schwester des Stars gekommen.

Tom Cruise bekam Rain Man-Rolle neben Dustin Hoffman dank seiner Schwester

Im Film von Regisseur Barry Levinson spielt Cruise die Hauptfigur Charlie Babbit. Als dieser von der Existenz seines älteren Bruders Raymond (Dustin Hoffman) und der Info erfährt, dass dieser nach dem Tod des Vaters als Alleinerbe des Vermögens von 3 Millionen Dollar angegeben wurde, sucht er ihn auf. Der Umgang mit dem autistischen Raymond, dem er den Anspruch auf das Geld entlocken will, wird für Charlie schnell zur Herausforderung.

Cruise war kürzlich zu Gast im Londoner BFI-Kino, wo er neben einer Sondervorführung von Mission: Impossible 6 - Fallout über verschiedene Themen aus seiner Laufbahn sprach. Hier verriet er laut Variety auch, dass er Rain Main-Co-Star Dustin Hoffman nur aufgrund eines Treffens mit seiner Schwester 1984 in New York begegnet ist.



Als beide zum Mittagessen in einem Restaurant verabredet waren, bestellte dort gerade auch Hoffman eine Mahlzeit zum Mitnehmen. Cruise bemerkte das, war aber zu schüchtern, um den damals erfahreneren Star anzusprechen. Seine Schwester ließ jedoch nicht locker:



Sie sagte: 'Geh rüber und begrüße ihn.' Ich sagte: 'Ich begrüße ihn nicht.' Sie sagte: 'Du kennst ihn, du kennst seine Filme.' Und sie macht so etwas nicht. Und ich gehe nicht auf Leute zu, aber sie war so hartnäckig.

Schließlich sprach Cruise Hoffman an, der in der Stadt gerade am Theater die Hauptrolle in Der Tod eines Handlungsreisenden spielte. Er erkannte Cruise direkt und lud ihn und dessen Schwester zu einer Aufführung des Stücks ein. Das war aber noch nicht alles:

Als ich ging, sagte er: 'Ich möchte einen Film mit dir machen.' Und ich sagte: 'Das wäre schön, Sir.' Und genau das passierte, und ein Jahr später schickte er [das Drehbuch zu] Rain Man.

Der Rest ist Geschichte und Rain Man gewann bei der Oscarverleihung 1989 acht Auszeichnungen, unter anderem für Dustin Hoffman als Bester Hauptdarsteller.

