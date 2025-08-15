Heute im TV: Der erfolgreichste deutsche Sci-Fi-Film aller Zeiten

Über neun Millionen Zuschauende sahen den erfolgreichsten deutschen Science-Fiction-Film überhaupt, der auf Witz und zahlreiche Referenzen setzte. Am Sonntag läuft er im TV.

Nach dem Erfolg von Der Schuh des Manitu waren die Erwartungen an den nächsten Film von Michael Herbig groß. Nach einer Publikumsabstimmung entschied er sich gegen eine Fortsetzung. Stattdessen wechselte Herbig mal eben das Genre und wagte sich in Gefilde, die von deutschen Filmemachenden nur selten besucht werden: den Weltraum. Traumschiff Surprise - Periode 1 kam im Sommer 2004 in die Kinos und lockte über 9 Millionen Menschen ins Kino. Damit wurde er zum erfolgreichsten deutschen Science-Fiction-Film aller Zeiten. Heute Abend wird er im deutschen Free-TV ausgestrahlt.

TV-Tipp: Darum geht's in der Sci-Fi-Komödie von Michael "Bully" Herbig

Im Jahr 2054 hat die Menschheit erfolgreich den Mars besiedelt. Nach 250 Jahren kehren die Nachkommen der ursprünglichen Siedler zurück zur Erde, jedoch mit einer beunruhigenden Absicht: Sie wollen die Erde erobern und die dort lebenden Menschen vernichten. Die Invasion hat bereits begonnen und die Lage scheint aussichtslos. In dieser kritischen Situation gibt Königin Metapha den Befehl, nicht den Mut zu verlieren und weiterzukämpfen.

Doch es gibt noch eine letzte Hoffnung: Die Besatzung des Raumschiffs Surprise (Michael Herbig, Rick Kavanian, Christian Tramitz) muss eine Zeitreise unternehmen, um die Besiedlung des Mars ungeschehen zu machen. Allerdings hat die Crew eine sehr viel dringendere Mission im Auge: Sie bereitet sich gerade auf ihre Tanznummer für die Miss-Waikiki-Wahl vor und zögert daher, die Zeitreise zur Erde anzutreten, obwohl dies die einzige Möglichkeit ist, die Menschheit zu retten.

Referenzen an Star Trek, Star Wars und viele mehr

Herbig schrieb das Drehbuch zusammen mit Co-Star Rick Kavanian und Bullyparade-Stammautor Alfons Biedermann. Ihre Liebe zu großer Science-Fiction findet darin mit unzähligen Referenzen an Star Trek, Star Wars, E.T. Total Recall und Kubricks 2001: Odyssee im Weltraum Eingang. Einige Gags wirken aus heutiger Sicht angestaubt und die Frische von Der Schuh des Manitu erreicht Traumschiff Surprise selten. Dafür beeindruckt noch immer Herbigs Ehrgeiz, ein im deutschen Kino so gut wie totes, effektegetriebenes Genre mit seinem eigenen Spaceballs wiederzubeleben.

Wann läuft der Bully-Hit im TV?

Sat.1 strahlt (T)raumschiff Surprise - Periode 1 am 17. August 2025 um 20:15 Uhr aus. Im Anschluss folgt für Bully-Fans direkt noch die Western-Parodie Der Schuh des Manitu. Alternativ könnt ihr den Sci-Fi-Hit bei RTL+ im Abo streamen oder bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen.