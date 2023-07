Heute im TV: Der erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten, der trotzdem nie eine richtige Fortsetzung erhielt

Bei Sat. 1 läuft am Wochenende Der Schuh des Manitu. Die Western-Parodie von Bully ist der erfolgreichste deutsche Kinofilm aller Zeiten. Dass er nie fortgesetzt wurde, wirkt heute ungewöhnlich.

Mit Der Schuh des Manitu schrieb Michael Herbig deutsche Kino-Geschichte. Der besser als Bully bekannte Star und Regisseur lieferte mit der Western-Parodie einen Hit ab, dessen Erfolg bis heute unerreicht ist. Falls ihr Der Schuh des Manitu mal wieder schauen wollt, habt ihr am Sonntag bei Sat.1 die Gelegenheit dazu.

Der Schuh des Manitu hält bis heute deutschen Kino-Besucherrekord

Mit der Komödie parodierte Bully die bekannten Karl-May-Verfilmungen der 60er, in denen es vor allem um die Geschichten rund um den Apachen-Häuptling Winnetou geht. In Der Schuh des Manitu werden daraus Abahachi und sein homosexueller Zwillingsbruder Winnetouch, die Bully in einer Doppelrolle spielt.

Seit dem Start im Jahr 2001 lockte Der Schuh des Manitu bis heute 11,7 Millionen Menschen ins Kino. Damit ist die Komödie laut InsideKino der besucherstärkste deutsche Film aller Zeiten.

Heutzutage würde Der Schuh des Manitu mit so einem Erfolg garantiert fortgesetzt werden. Herbig ging damals einen anderen Weg und entschied sich lieber dazu, ein anderes Parodie-Segment seiner Bullyparade zum Spielfilm auszubauen.

2004 erschien der Film Traumschiff Surprise - Periode 1, in dem u.a. der Sci-Fi-Kult Raumschiff Enterprise persifliert wird. Mit über 9 Millionen Kino-Besucher:innen wurde auch diese Komödie zum Kassenschlager.

Wann läuft Der Schuh des Manitu im TV?

Am 23. Juli um 20:15 Uhr läuft Bullys Western-Komödie in der längeren Extra Large-Version bei Sat. 1. Im Anschluss könnt ihr noch Bullyparade - Der Film von 2017 schauen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.