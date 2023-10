Heute im TV: Der erfolgreichste James Bond-Film (aber nicht der beste!) hat über eine Milliarde Dollar eingespielt

Heute läuft der einzige Bond im TV, der an den Kinokassen weltweit mehr als eine Milliarde Dollar einspielte. Das beste 007-Abenteuer der Reihe ist er deswegen aber nicht.

Die James Bond-Reihe ist eine Achterbahnfahrt an Qualität. Heute aber läuft ein Film im TV, der von Kritikern und Fans oft gleichermaßen gefeiert wird. Kein Wunder vielleicht, dass James Bond 007 - Skyfall als erfolgreichster und einziger 007-Blockbuster über eine Milliarde US-Dollar weltweit eingespielt hat. Auf Platz 1 des Agenten-Franchise schaffte er es in unserem Ranking jedoch nicht.

Heute im TV: Im erfolgreichsten James Bond-Film sollte ursprünglich Sean Connery mitspielen

Wie Forbes errechnet, hat Skyfall weltweit etwa 1,1 Milliarden Dollar eingespielt und liegt damit deutlich vor James Bond 007 - Spectre, der mit knapp 880 Millionen den Platz als zweiterfolgreichster Bond für sich beansprucht. In unserer Liste der besten James Bond-Filme landet Skyfall trotzdem nur auf Platz 4, während an erster Stelle der Klassiker Goldfinger steht.

Universal Daniel Craig als James Bond in Skyfall

Skyfall erschien 2012 im 50. Jubiläumsjahr von James Bond 007 jagt Dr. No und sollte das Franchise auf besondere Art und Weise feiern. Eine Idee dazu war, Sean Connery die Rolle des Wildhüters Kincaid spielen zu lassen. Am Ende wurde der Einfall aber wieder verworfen, weil der Auftritt des Ur-James-Bonds in einer neuen Rolle wohl zu sehr abgelenkt hätte.

Wann läuft James Bond 007 - Skyfall im TV?

Skyfall läuft am heutigen Sonntag, dem 15. Oktober 2023, um 20.15 Uhr auf Sat.1. Wer da keine Zeit hat, kann den Film in der Wiederholung am 20. Oktober um 22.50 Uhr auf ProSieben nachholen. Sean Connery ist darin nicht vor der Kamera zu sehen. Die für ihn angedachte Rolle übernahm schließlich Albert Finney (Erin Brockovich).

