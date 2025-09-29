Heute im TV: Ein Sci-Fi-Meisterwerk, für das es eine 80-seitige wissenschaftliche Anleitung gibt

Steven Spielberg hat keine Kosten und Mühen gescheut, um mit dem Science-Fiction-Thriller Minority Report eine überzeugende, mitreißende und beängstigende Zukunftsvision zu kreieren.

Nur wenige Filmschaffende sind im Science-Fiction-Bereich so verlässlich wie Steven Spielberg. Seit Beginn seiner Karriere ist er dem Genre verbunden. Nicht zuletzt lieferte er mit Unheimliche Begegnung der dritten Art und E.T. – Der Außerirdische zwei absolute Klassiker ab, die auch heute noch im Kino und im Fernsehen begeistern.

Spielberg hat ein unglaubliches Talent darin, die Welten, die er auf der großen Leinwand zeigt, lebendig und echt wirken zu lassen. Das wird auch in seinen jüngeren Sci-Fi-Filmen deutlich – allen voran der düstere Minority Report, der ins Jahr 2054 entführt und uns eine erschreckende Dystopie zeigt, die nach wie vor aktuell ist.

Heute im TV: Minority Report läuft heute Abend am 3. Oktober 2025 um 21:55 Uhr auf ZDFneo. Die Wiederholung folgt am Sonntag um 01:55 Uhr.

Sci-Fi-Thriller mit Tom Cruise: Minority Report zeigt uns eine erschreckende Zukunftvision

In der nahen Zukunft von Minority Report lernen wir Detective John Anderton (Tom Cruise) kennen, der bei einer besonderen Abteilung der Polizei arbeitet: Das umstrittene PreCrime-Programm verhindert durch Vorhersagen zukünftige Verbrechen. Jeder, der auch nur daran denkt, ein Verbrechen zu begehen, macht sich schuldig.

Hier könnt ihr den Trailer zu Minority Report schauen:

Minority Report - Trailer (Deutsch)

Die drei sogenannten Precogs Agatha, Arthur und Dashiell verfügen über hellseherische Fähigkeiten und können unter Medikamenteneinfluss in die Zukunft sehen. Anhand ihrer Berichte macht Anderton potenzielle Schuldige ausfindig, bevor sie überhaupt zur Tat schreiten. Plötzlich gerät er jedoch selbst ins Visier der Ermittlungen.

Sci-Fi-Blockbuster: 15 Zukunftsforscher haben sich die Welt von Minority Report ausgedacht

Minority Report wartet mit sehr konkreten Ideen für die Zukunft des Jahres 2054 auf. Diese geht nicht nur auf Philip K. Dicks gleichnamige Kurzgeschichte zurück, auf der der Film basiert. Um eine möglichst überzeugende Umsetzung des Stoffs zu garantieren, hat Spielberg drei Jahre vor Drehstart ein Team aus Zukunftsforschenden versammelt.

Drei Tage lang haben sich 15 Experten:innen aus unterschiedlichen Bereichen überlegt, wie die Welt in Zukunft aussehen könnte. Das Ergebnis war eine 80-seitige Niederschrift, die unter dem Namen 2054 Bible zu einem der wichtigsten Werkzeuge in der Gestaltung von Minority Report wurde und bis zum Schluss der Produktion zum Einsatz kam.

Die 2054 Bible deckt alle möglichen Aspekte ab: Angefangen von der politischen, technologischen und sozioökonomischen Umgebung, in der sich Minority Report bewegt, bis hin zur Architektur von Gebäuden und dem Design von Fahrzeugen. Kein Wunder, dass diese ausgefeilte Zukunftsvision nach wie vor standhält.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Januar 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.

