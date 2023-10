Heute um 20:15 Uhr im TV: Einer der besten Sci-Fi-Filme der letzten 15 Jahre, dessen Ende wir nie erfahren werden

Bei RTL II läuft heute einer der besten Christopher Nolan-Filme überhaupt. Fans rätseln bis heute über das Ende des Sci-Fi-Meisterwerks, das wohl nie aufgelöst wird.

In seiner bisherigen Karriere hat Christopher Nolan viele Meisterwerke gedreht. Zu den beliebtesten Filmen des Regisseurs zählt der verschachtelte Traumwelten-Thriller Inception mit Leonardo DiCaprio. RTL II strahlt den Blockbuster-Kracher am Samstagabend aus. Fans rätseln bis heute über das mehrdeutige Ende, das vermutlich nie ganz erklärt wird.

Darum geht es in Inception

In der Handlung von Nolans Film ist Dom Cobb (DiCaprio) einer der Agenten, die in Träume von Menschen eindringen können, um bestimmte Geheimnisse oder Informationen daraus zu extrahieren. Sein neuester Auftrag führt ihn und sein Team in den Kopf des Geschäftsmanns Saito (Ken Watanabe), der eine besondere Herausforderung darstellt.

Das Inception-Ende lässt Fans bis heute rätseln

Fällt der Kreisel oder fällt er nicht? Diese Frage beschäftigt Nolan-Fans nach der Schlussszene von Inception bis heute. Sie entscheidet darüber, ob wir uns am Ende in der Realität oder noch im Traum befinden.

Wann läuft der Science-Fiction-Film im TV?

Eine definitive Antwort darauf gibt Nolan selbst bis heute nicht. Er sprach nur mehrfach darüber , dass esViel wichtiger ist, dass Cobb sich keine Gedanken darum macht und mit seinen Zweifeln abgeschlossen hat.

Das Nolan-Meisterwerk wird am 7. Oktober 2023 um 20:15 Uhr bei RTL II ausgestrahlt. Alternativ könnt ihr Inception zurzeit unter anderem bei Netflix im Abo streamen.

