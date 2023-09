Heute im TV: Legendäres Billig-Herr-der-Ringe, das ganze Szenen aus anderen Filmen klaute und trotz allem eine Fortsetzung erhalten hat

B-Film-Legende Roger Corman steckt hinter dem heutigen SchleFaZ-Film, einer Fantasy-Saga aus den 80ern. Lest hier, war euch im TV erwartet.

Eine Fantasy-Reise mit einem magischen Ring, Zyklopen und anderen sonderbaren Wesen gibt es am heutigen Freitag im Fernsehen zu sehen. Mitten im Märchen-Boom der 1980er erschien der B-Film Ein Königreich vor unserer Zeit – Der Zauberring, der mittlerweile so etwas wie Kultstatus genießt. Sogar ein Sequel gab es, obwohl schon dem Original die originellen Bilder ausgingen.



Heute bei SchleFaZ im TV: Das erwartet dich im Fantasy-Film Ein Königreich vor unserer Zeit



Nicht zu verwechseln mit den Zeichentrick-Dinos aus Ein Land vor unserer Zeit: Der Fantasy-Film Ein Königreich vor unserer Zeit erzählt von dem jungen Simon, der im Lande Axeholme als Sohn des Hofzauberers aufwächst. Nach einem Putsch, der seinem Vater das Leben kostet, flieht der Junge mit einem magischen Ring. Gemeinsam mit dem Krieger Kor will Simon das Königreich (inklusive Prinzessin) retten, allerdings hat der böse Zauberer Shurka da noch ein Wörtchen mitzureden.

Teile der Story erinnern an J.R.R. Tolkiens Herr der Ringe (der Ring natürlich, aber auch eine Toten-Armee), andere rufen an Ray Harryhausens Fantasy-Filme der 70er Jahre in Erinnerung, denn in Ein Königreich vor unserer Zeit erwarten euch neben Kobolden auch Zyklopen und Echsenmenschen.



M-Square Kann man zu diesem Flausch-Angriff "nein" sagen?

Produziert wurde der Film von Legende Roger Corman in Argentinien, wobei die zügige Fertigstellung durch Zweitverwertung früherer Filme sichergestellt wurde. Mit anderen Worten: Man bediente sich beim Material aus Der Todesjäger und anderen Filmen und verwendete Szenen einfach nochmal.

Trotzdem sorgt das Fantasy-Abenteuer für einen vergnüglichen Trash-Abend, zumindest wenn man keinerlei Wert auf gute Effekte, clever choreografierte Schwertkämpfe oder naturalistische Kostüme legt. 1989 folgte das Sequel Ein Königreich vor unserer Zeit II, das den Cast um Bo Svenson, Barbara Stock und Thom Christopher durch neue Gesichter ersetzte.



So kannst du den Fantasy-Film schauen



Ein Königreich vor unserer Zeit – Der Zauberring wird am heutigen 22. September ab 22:10 Uhr bei Tele 5 ausgestrahlt. Der Film läuft im Rahmen von Oliver Kalkofes und Peter Rüttens SchleFaZ-Reihe. Die Wiederholung läuft in der Nacht auf Samstag ab 2:15 Uhr.

Du kannst den Film aber auch kostenfrei in der Originalversion bei Plex streamen oder in der Kauf- und Leihversion bei Anbietern wie Amazon schauen. Beim Sequel sieht die Streaming-Lage prekärer aus, hier muss man auf ältere DVD-Editionen zurückgreifen.