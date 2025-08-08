Heute im TV: Richtig harter Thriller, dessen gewaltige Kontroverse die Veröffentlichung gefährdete

RTL zeigt heute einen Horror-Thriller als TV-Premiere, der es fast nicht ins Kino geschafft hätte. Es wäre schade gewesen um den sehr unterhaltsamen The Hunt. Wir erklären die Diskussion um den Film.

Selten wurde ein Film vor seiner Veröffentlichung heftiger diskutiert als The Hunt. Der satirische Horror-Thriller schaffte es 2020 nach viel Widerstand und einer langen Verschiebung doch in die Kinos, ging dort aber unter. Heute läuft er im TV.

Und einschalten lohnt sich, denn The Hunt überzeugt mit vielen Wendungen, witzigen Einfällen und einer tollen Hauptdarstellerin (Betty Gilpin).

Wir erklären die Kontroverse um The Hunt und die wilde Veröffentlichungsgeschichte.

TV-Tipp am Samstag: Worum geht es in The Hunt?

Zwölf Menschen, die sich noch nie zuvor gesehen haben, kommen auf einer Lichtung zu sich. Sie erhalten Zugang zu Waffen, gleichzeitig wird auf sie geschossen. Eine nach der anderen sterben die (vermeintlichen) Hauptfiguren, ohne dass die überhaupt wüssten, was hier vor sich geht. Nach und nach wird das Geheimnis entblättert.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Hunt schauen:

The Hunt - Trailer (Deutsch) HD

Wer die Hauptfigur ist, bleibt für das Publikum lange unklar, was einen großen Reiz von The Hunt ausmacht: Es kann jederzeit jede:r sterben. Die perfekte Ausgangslage für das ohnehin paranoide Setting irgendwo in einer anonymen Wildnis. Die Menschenjagd erhält zusätzliche Würze durch den politischen Subtext.

Richtig fieser Thriller: Warum ist The Hunt umstritten?

The Hunt arbeitet bewusst mit Stereotypen: Demokraten und Republikaner gehen in dem Film aufeinander los. Diese Thematik war Dynamit in der gespaltenen politischen Landschaft der USA. Die Diskussionen begannen schon weit vor der Veröffentlichung. Über die Handlung war damals nur bekannt, dass zwei politische Gruppen gegeneinander kämpfen bzw. einander jagen würden.

Nach zwei terroristischen Anschlägen mit Schusswaffen in den USA wurde der Start sogar komplett abgesagt und The Hunt nicht mehr öffentlich beworben. Das angespannte Klima und die Diskussion um Waffengewalt sollte nicht weiter angeheizt werden. Zwischenzeitlich stand die Veröffentlichung ganz auf der Kippe .

Es schien denkbar, dass die Welt The Hunt nie zu sehen bekommt. Zu politisch aufgeladen war der Kontext. Als der Film im Winter 2020 schließlich doch veröffentlicht wurde, beteuerten die Verantwortlichen, dass nichts an ihm verändert wurde.

Produzent Jason Blum glaubt jedoch, dass die Diskussion vor der Veröffentlichung The Hunt "ruiniert" habe, berichtete IndieWire . "Es war schlecht. Es war eine Kontroverse über einen Film, den niemand gesehen hatte. Die Leute haben Dinge erfunden [...]. Ich hoffe, das passiert nie wieder."

Gut, dass The Hunt doch erschienen ist. Denn er ist extrem unterhaltsam.

Erbarmungslose Survival-Action: Wann läuft The Hunt im TV?

The Hunt läuft in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 01:20 Uhr auf RTL. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 02:50 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht. Dafür könnt ihr den Film aktuell bei Amazon Prime im Abo streamen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Jahr 2022 bei Moviepilot veröffentlicht.

