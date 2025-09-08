Es streamt ein Sci-Fi-Geheimtipp: So eine Alien-Invasion habt ihr noch nicht gesehen

Eine Alien-Invasion der anderen Art zeigte sich in unserem Film-Tipp. Freut euch auf einen alptraumhaften Sci-Fi-Horrortrip voller Wahnsinn, grellen Farben und Nicolas Cage in Höchstform.

Die Farbe aus dem All heißt der Titel, des Film-Tipps und präsentiert uns ein psychedelisches Magenta, dass die Welt umhüllt. Trotz faszinierender Schönheit entfesselt sie einen Albtraum in dem Nicolas Cage richtig abdrehen darf.

Am 10. September 2025 zeigte Tele 5 um 22:00 Uhr die ungewöhnliche H. P. Lovecraft-Verfilmung. Die Wiederholung des Sci-Fi-Horrors zeigte der Sender am 12. September um 00:20 Uhr. Wer Die Farbe aus dem All im Fernsehen verpasst hat, kann ihn unter anderem mit dem Galactic Stream-Channel bei Amazon Prime streamen *, dort habt ihr auch Kauf- und Leihoptionen.

Die Farbe aus dem All: Nicolas Cage in Höchstform

Der Psycho-Horror beginnt idyllisch als Familie Gardner aufs Land zieht, um der Hektik des Stadtlebens zu entgehen. Doch die Ruhe währt nicht lange, denn eines Nachts schlägt ein grell leuchtender Meteor im Garten der Familie ein. Mit ihm kommt eine unheimliche, "außerirdische" Farbe auf die Erde – ein Phänomen, das sich langsam, aber unaufhaltsam ausbreitet.

Zuerst verändern sich Pflanzen und Tiere, dann auch die Menschen. Je weiter die Invasion voranschreitet, desto stärker verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Wahnsinn. Familienvater Nathan (Cage) versucht verzweifelt, das Unheil aufzuhalten – und verliert dabei Stück für Stück den Boden unter den Füßen.

Sci-Fi-Horror: Die Alien-Invasion der anderen Art

Regisseur Richard Stanley hat mit Die Farbe aus dem All eine Lovecraft-Adaption geschaffen, die sich wohltuend vom üblichen Horror-Einerlei abhebt. Statt nur auf Schockeffekte zu setzen, erzeugt er eine bedrohliche, fast hypnotische Atmosphäre. Die grellen Farben und alptraumhaften Bilder sind ebenso faszinierend wie verstörend. Wie Rotten Tomatoes zeigt, kommt diese Mischung sowohl bei den Kritiker:innen als auch beim Publikum an, die beide den Film mit über 80 Prozent bewerten.

Perfekt gecastet ist hier Nicolas Cage. In seiner Rolle als Vater schwankt er zwischen fürsorglicher Ruhe und völligem Kontrollverlust. Seine Ausbrüche wirken überdreht (wie könnte man es von Cage anders erwarten), doch was in manchen seiner Filme für Fremdscham sorgt, passt hier genau zum bizarren Geschehen. Immerhin muss er es sogar mit gefährlichen Mutanten-Alpakas aufnehmen.

Am Ende bleibt Die Farbe aus dem All eine Alien-Invasion der anderen Art. Durch seine spezielle Erzählweise wird der Sci-Fi-Horrortrip nicht jedem gefallen, doch wer statt großer Jump-Scares auf schleichende Psycho-Atmosphäre setzt, sollte heute unbedingt einschalten.

