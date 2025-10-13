Heute kommt ein unglaublich fesselnder Survival-Thriller im TV: Überlebenskampf in absoluter Eiseskälte

Wer Lust auf knallharten Überlebenskampf in eisiger Wildnis hat, ist gut damit beraten, heute Abend den TV anzuwerfen. Es läuft ein spannender Survival-Thriller.

Liam Neeson bekommt es mit einem hungrigen wie angriffslustigen Rudel Wölfe zu tun. Noch dazu irgendwo mitten in der einsamen Eiseskälte Alaskas. Das klingt nicht nur spannend, sondern ist es auch. Ihr könnt euch The Grey - Unter Wölfen heute Abend um 22:25 Uhr bei Tele 5 anschauen. Der Film kann sonst aber natürlich auch jederzeit online gestreamt werden.

Heute im TV: Darum geht's in The Grey - Unter Wölfen mit Liam Neeson

Der hartgesottene Ottway (Liam Neeson) hat die Liebe seines Lebens verloren und sich daraufhin ans Ende der Welt zurückgezogen. Dort stürzt er zusammen mit einem Haufen raubeiniger Öl-Arbeiter über der eiskalten Wildnis Alaskas ab. Aber die überlebenden Männer müssen nicht nur irgendwie der Kälte trotzen, nach Hause kommen und ihre Versorgung sicherstellen, sondern sich auch noch mit einem aggressiven Rudel Wölfen auseinandersetzen.

Wie realistisch es ist, dass diese Wölfe derartig auf die Arbeiter steil gehen, sei einmal dahingestellt. Was hier zählt, ist der blanke Überlebenskampf. Und wenn Liam Neeson sich in der unerbittlichen, klirrenden Kälte auch noch im Nahkampf mit Wölfen prügeln muss, ist die Spannung garantiert. Dazu kommen fantastische Aufnahmen der wunderschönen Wildnis, tolle schauspielerische Leistungen und ein äußerst wirkungsvoller Score.



Quasi nebenbei haben die Figuren in The Grey - Unter Wölfen auch noch eine überraschende emotionale Tiefe. Allen voran natürlich der von Liam Neeson verkörperte Ottway, der von vornherein schon mehr oder weniger lebensmüde ist. Dass er dann doch noch einen beeindruckenden Überlebens-Willen entwickelt, ist höchst unterhaltsam und fesselnd mit anzusehen.

Ihr steht auf Survival in unwirtlichen Bedingungen? Dann haben wir gute Neuigkeiten für euch

Mit spannenden Überlebenskämpfen der etwas anderen Art kennt sich die von Sigourney Weaver verkörperte Ellen Ripley bestens aus. Mit etwas Glück kehren Schauspielerin und Figur irgendwann in Zukunft doch nochmal in das altehrwürdige Sci-Fi-Horrorfranchise zurück: Sigourney Weaver hatte ein Treffen mit Disney und ist so begeistert von einer neuen Alien-Story, dass sie als Ellen Ripley zurückkehren will.

Bis es soweit ist, kann es allerdings noch ein paar Jährchen dauern – falls es überhaupt dazu kommt. Aber bis dahin können wir uns die Wartezeit ja zum Glück mit der Alien: Earth-Serie und Franchise-Crossover Predator: Badlands sowie dem bereits angekündigten Alien: Romulus-Nachfolger versüßen.