Heute läuft ein absolutes Superhelden-Meisterwerk im TV: Es ist 3 Stunden lang und keine Sekunde ist zu viel

Bei ProSieben läuft am Sonntagabend The Batman. Der DC-Blockbuster mit Robert Pattinson beleuchtet ein früheres Kapitel aus dem Leben des Helden absolut brillant.

Für viele gilt die Dark Knight-Trilogie von Christopher Nolan als beste Batman-Version. 2022 kam dann The Batman ins Kino, der Robert Pattinson als jüngeren Bruce Wayne zeigt. Die Performance des Twilight-Stars und der ungewöhnliche Stil von Regisseur Matt Reeves sorgen selbst mit XXL-Laufzeit von drei Stunden dafür, dass wir ein absolutes Superhelden-Meisterwerk bekommen haben.

ProSieben strahlt The Batman am 24. August 2025 um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr den Blockbuster bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen.

TV-Tipp: The Batman verwandelt Superhelden-Geschichte in finsteren Noir-Thriller

Die Story zeigt Bruce Wayne in seinen 30ern, als er noch nicht perfekt mit seinem Superhelden-Dasein verschmolzen ist. In The Batman ermittelt er in einer Mordserie, bei der der Riddler (Paul Dano) Rätsel für Batman persönlich an den Tatorten hinterlässt. Als wichtige Nebenfiguren tauchen in der Geschichte noch bekannte Comic-Figuren wie Selena Kyle (Zoë Kravitz) aka Catwoman und der Pinguin (Colin Farrell) auf.

Neben dem Fokus auf einen jüngeren Batman, den wir vorher noch nie in einem Realfilm zu sehen bekommen haben, besticht Reeves' Film vor allem durch die Inszenierung als finsterer Noir-Thriller. Der Regisseur wurde von David Fincher-Meisterwerken wie Sieben und Zodiac inspiriert, was sich auch in der brillanten Bildgestaltung von The Batman widerspiegelt.

Robert Pattinson spielt in The Batman den besten Bruce Wayne aller Zeiten

Neben der fantastischen Inszenierung und der genialen Atmosphäre, die Gotham City als Schauplatz wie einen eigenen Charakter heraufbeschwört, wird der DC-Film vor allem von Robert Pattinsons Schauspielleistung getragen.

Mit seiner Kieferpartie und der finster-grollenden Stimme verkörpert er nicht nur den Dunklen Ritter ideal. Pattinson verleiht vor allem seinem jüngeren Bruce Wayne eine depressiv-ausgemergelte Aura. Sein Milliardärs-Sprössling mit tragischer Kindheit ist ein faszinierender Kontrast zu Pattinsons Batman-Präsenz, bei der er ähnlich psychotisch und beängstigend agiert wie beispielsweise Ben Affleck in Zack Snyders Batman v Superman.

Pattinsons Performance und Matt Reeves' intensiver Stil machen aus The Batman ein Superhelden-Meisterwerk, das selbst mit drei Stunden Länge keine Sekunde langweilt.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im August 2023 auf Moviepilot erschienen.