"Ausufernd bombastisch, dass es eine wahre Freude ist": Heute läuft einer der ultimativen Actionfilme der 2000er

Dieser komplett überzeichnete Action-Kracher mit Vin Diesel ist bis heute unterhaltsames Gaga-Spektakel. Bei Moviepilot erfahrt ihr mehr Infos zu dem TV-Tipp.

Neben The Fast and the Furious hat Hollywood-Star Vin Diesel in den frühen 2000ern einen weiteren Action-Blockbuster angeführt, der Kult wurde. Gemeint ist natürlich der abstruse Kracher xXx - Triple X, der mit seichter Story und dafür umso wuchtigeren Stunts unterhält.

Falls ihr den Film mal wieder schauen wollt, habt ihr heute Abend im Free-TV die Gelegenheit dazu. Kabel eins strahlt xXx - Triple X am 10. November um 20:15 Uhr aus. Alternativ steht der Streifen mit verschiedenen Streaming-Optionen zur Verfügung.

Action-Kult im TV: Darum geht es in xXx - Triple X

Inhaltlich müsst ihr bei dem Film von The Fast and the Furious-Regisseur Rob Cohen nicht unbedingt hochkonzentriert am Ball bleiben. Diesel verkörpert den Extremsportler und Adrenalinjunkie Xander Cage, der von dem NSA-Agenten Gibbons (Samuel L. Jackson) dazu angeheuert wird, die gefährliche Untergrundorganisation Anarchie 99 zu infiltrieren. Wenn er sich weigert, muss er direkt ins Gefängnis. Cage tritt also die Mission an, die ihm die waghalsigsten Stunts und Manöver abverlangt und einem Himmelfahrtskommando gleichkommt.

Mit der Moviepilot-Community-Wertung von 6,1 von 10 Punkten schließen sich die meisten dem kurzweilig-anspruchslosen Unterhaltungsfaktor von xXx - Triple X an. In einem aktuelleren Kommentar bringt der User NoUseForAName die Reize des Blockbusters treffend auf den Punkt:

Herrlicher Vollgas-Maximum-Action-NoBrainer, wie es sie leider viel zu selten gibt. Xander Cage ist ein bisschen der uneheliche, ungeliebte Bruder von James Bond, der nie zur Familienfeier eingeladen ist. Wo James Bond elegant, eloquent und stylish im Smoking auftritt, brettert Vin Diesel hier erbarmungslos und ohne Rücksicht auf Verluste übers Parkett.

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Dabei ist die Action ausufernd bombastisch inszeniert, dass es eine wahre Freude ist! Hier kracht und rummst es an jeder Ecke, der Film fühlt sich an, wie ein Action-Shooter-Spiel im Schnellvorlauf. Dabei werden so Nebensächlichkeiten wie elegante Dialoge oder physikalische Gesetze einfach komplett ignoriert, Vin Diesel geht hier einfach nur nach vorne, „in your face“, er ist auch einfach die Idealbesetzung des Xander Cage!

Die Fortsetzung xXx 2 läuft gleich im Anschluss

Wenn ihr bei der TV-Ausstrahlung von xXx - Triple X dran bleibt, könnt ihr im Anschluss ab 22:40 Uhr direkt die Fortsetzung schauen. Ob ihr euch den in jeder Hinsicht schlechteren xXx 2 - The Next Level mit Ice Cube in der Hauptrolle aber wirklich geben wollt, bleibt euch überlassen.