In 23 Ländern auf Platz 1: Neuer Film erobert Netflix-Charts und es wundert wirklich niemanden

Drei Wochen vor dem Fest der Liebe ist es kaum verwunderlich, dass die Netflix-Charts von einer weihnachtlichen RomCom dominiert werden.

Es ist Dezember und wie jedes Jahr versuchen viele Filmfans, den festlichen Feelings schon mal ein wenig mit entsprechender Filmkost unter die Arme zu greifen. Da verwundert es absolut niemanden, dass eine X-Mas-RomCom von beziehungsweise mit Netflix-Schwergewichten die Charts des Streamers dominiert. Die Rede ist von My Secret Santa, das laut FlixPatrol schon in 23 Ländern auf Platz 1 steht.

Top-Film in den Netflix-Charts: Weihnachts-RomCom My Secret Santa

Bevor wir euch verraten, worum es in My Secret Santa geht, enthüllen wir lieber schon mal die beiden Hauptargumente für die brandneue Feiertags-Comedy. Das ist vor allem Netflix-Star Alexandra Breckenridge in der Hauptrolle, die man natürlich aus der Heile-Welt-Hitserie Virgin River kennt, und außerdem Regisseur Mike Rohl. Der hat mit den erfolgreichen Prinzessinnentausch-Filmen schon mehrere Jahre das Weihnachtsprogramm des Streaming-Dienstes maßgeblich mitbestimmt.

Jetzt aber zur Story, die man getrost als Mrs. Doubtfire mit umgedrehten Geschlechterrollen und mehr Lametta bezeichnen könnte: In My Secret Santa verliert die alleinerziehende Mutter Taylor (Breckenridge) ihren Job, woraufhin sie sich als älterer Herr ausgibt, um in einem Skiresort über die Feiertage als Weihnachtsmann angestellt zu werden. Die Dinge verkomplizieren sich, als Dragking-Santa sich in Matthew (Ryan Eggold), den attraktiven Sohn des Resortbesitzers, verliebt.

Ganz ähnliche Motive hat Olivia Holt im bereits Ende November veröffentlichten Netflix-Weihnachtsfilm Jingle Bell Heist: Der große Weihnachtsraub, der ebenfalls in den Netflix-Charts vertreten ist. Während sie ein Londoner Nobelkaufhaus ausrauben will, um nach einem Jobverlust die Operation ihrer Tochter bezahlen zu können, will Taylor aus My Secret Santa mit ihrer semi-legalen Masche einen Skilehrgang für ihre Tochter finanzieren. Dabei steht, zugegebenermaßen, in mehrerlei Hinsicht weniger auf dem Spiel.

So sehen die Film-Charts von Netflix aktuell aus (Stand 5. Dezember 2025):

Fans von Breckenridges Netflix-Serie Virgin River können sich übrigens ganz entspannt zurücklehnen: Die Serie wurde nämlich schon vor dem Start der kommenden 7. Staffel um eine weitere, 8. Season verlängert. Weiter geht es 2026.