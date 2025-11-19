In 5 Tagen kommt schon der nächste große Weihnachtsfilm zu Netflix: Es geht um ein festliches Verbrechen

Nach A Merry Little Ex-Mas geht in wenigen Tagen der nächste große Netflix-Weihnachtsfilm online. Es ist eine RomCom mit Heist.

Bereits letzte Woche stürmte mit A Merry Little Ex-Mas der erste Weihnachtsfilm des Jahres die Netflix-Charts. Das lässt der Streamer sich nicht zweimal sagen und hat schon einen weiteren Feiertagsfilm in der Pipeline. Schon nächste Woche kommt, einen Monat vor Weihnachten, die nächste große RomCom raus. Angereichert mit einer Prise Kriminalität, denn es handelt sich um Jingle Bell Heist: Der große Weihnachtsraub.

Netflix-Weihnachtsfilm Jingle Bell Heist: Eine kriminell-festliche RomCom

In Jingle Bell Heist schließt sich die ausgewanderte US-Amerikanerin Sophie (Olivia Holt) mit dem ehemaligen Sicherheitsberater Nick (Connor Swindells) zusammen, um zu Weihnachten ein Londoner Nobelkaufhaus auszurauben. Sie kann trotz zwei Jobs nicht das Geld aufbringen, um eine lebenswichtige Operation für ihre Mutter zu bezahlen, während er seiner Tochter etwas bieten möchte, nachdem er geschieden wurde. Doch bei der festlichen Vorbereitung auf den Heiligabend-Heist bleibt es nicht, denn allmählich kommen sich die beiden Langfinger inmitten des Londoner Lichtermeers näher.

Hauptdarstellerin Holt könntet ihr unter anderem aus dem Horrorfilm Heart Eyes - Der Pärchen-Killer oder der Serie Cruel Summer kennen. Swindells, ihr festlicher Filmpartner aus Jingle Bell Heist, war einer der Stars der Netflix-Serie Sex Education und trat überdies in Barbie und dem Historiendrama SAS: Rogue Heroes auf.

Regie führte Michael Fimognari (To All the Boys: P.S. I Still Love You), der dabei ein Drehbuch von Abby McDonald (Bridgerton) und Amy Reed (Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin) verwendete.

Hier der Trailer zu Jingle Bell Heist:

Jingle Bell Heist - Trailer (English) HD

Wann kommt Jingle Bell Heist bei Netflix raus?

Unterm Streaming-Baum liegt Jingle Bell Heist: Der große Weihnachtsraub bereits kommenden Mittwoch, am 26. November 2025. Doch auch dabei bleibt es natürlich nicht. Weitere Weihnachtsfilme von Netflix, die dieses Jahr erscheinen, sind etwa Champagne Problems (Start 19. November) und My Secret Santa (3. Dezember).

