Iron Man-Star über chaotischen Marvel-Dreh: Es war ein "200 Millionen Dollar Studentenfilm"

Iron Man gilt als einer der beliebtesten Filme des MCU. Einer der Marvel-Stars erinnert sich aber an völliges Chaos bei den Dreharbeiten. Und liebte den Film trotzdem.

Iron Man war der 2008 der Startschuss fürs MCU, etablierte Robert Downey Jrs. Tony Stark als Ikone und gilt vielen Marvel-Fans immer noch als einer der besten Franchise-Filme. Aber der Anfang des Milliarden-Universums war schwer. Star Jeff Bridges

(im Film als Fiesling Obadiah Stane zu sehen) trieb der Dreh fast in den Wahnsinn.

MCU-Star Jeff Bridges liebte Iron Man, aber der Marvel-Dreh machte ihn verrückt

Das erklärte er nun in einem Interview mit Vanity Fair.

Es war Marvels erstes Abenteuer beim Film. Ich verbrachte ein paar Wochen mit [Regisseur] Jon [Favreau] und [Robert] Downey und wir änderten vieles, weil wir das erste Drehbuch nicht mochten. Aber am ersten Drehtag sagte Marvel dann: "Nein, das muss so und so sein."

Also gab es viel Verwirrung darüber, welche Version wir drehen. Und die Crew wartete auf uns. Am Anfang trieb es mich völlig in den Wahnsinn. Aber dann dachte ich: "Jeff, du machst hier einen 200 Millionen Dollar Studentenfilm. Entspann dich und genieß es. Es war eine wunderbare Erfahrung.

Bridges' Sinneswandel hat sich gelohnt. Immerhin war Iron Man so erfolgreich, dass auf seinem Rücken ein ganzes Franchise entstehen konnte. Die Studentenfilm-Atmosphäre ist mittlerweile aber vermutlich nur noch in Ansätzen vorhanden.

