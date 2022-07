Absurder Marvel-Logikfehler: Unglaublich dumme Thanos-Entscheidung aus Avengers stört bis heute

Der erste Avengers-Blockbuster gehört zu den allerbesten MCU-Filmen. Ein Logikfehler daraus, der Thanos und Loki betrifft, ist aber bis heute störend.

Nach den ersten Solo-Filmen in Phase 1 des Marvel Cinematic Universe wurden alle Superheld:innen zum ersten Mal in dem gewaltigen Blockbuster Marvel's The Avengers versammelt. Noch immer gilt der Film als einer der Höhepunkte im MCU. Trotzdem gibt es auch hier mindestens einen großen Logikfehler, der bis heute verwundert und stört.

Thanos-Entscheidung in Avengers ergibt keinen Sinn

Der Masterplan des großen Marvel-Bösewichts Thanos bestand von Anfang an darin, alle Infinity-Steine für ultimative Macht zu sammeln. Zum Zeitpunkt des ersten Avengers-Film war bereits der Gedankenstein in seinem Besitz – den er einfach an Loki weitergibt. Mithilfe von Thors Adoptivbruder wollte er so an den im Tesserakt eingeschlossenen Raumstein kommen.

Diese Entscheidung wirkt allerdings bis heute extrem dumm und unlogisch. Dass Thanos als übermächtiges Wesen im MCU Loki schickt und auch noch den einzigen Infinity-Stein in seinem Besitz aufgibt, anstatt einfach selbst in den Kampf um den Raumstein zu ziehen, lässt sich nicht erklären.

Auch wenn so ein Logikfehler den großartigen ersten Avengers-Film nicht ruiniert, fragt man sich trotzdem, wie so eine Szene überhaupt in dem Blockbuster landen konnte.

