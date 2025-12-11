James Camerons nächster Film nach Avatar 3: Erster Trailer mit einem der Mega-Stars unserer Zeit

Vor kurzem erst hatte James Cameron noch vor dem Start von Avatar 3 seinen nächsten Film angekündigt. Nun hat dieser bereits einen ersten Trailer.

Nur eine Woche vor dem Kinostart von Avatar 3: Fire and Ash, James Camerons dritten Ausflug auf den Planeten Pandora, gibt es bereits einen ersten Trailer zu seinem nächsten Film. Hierbei handelt es sich jedoch um keine der weiterhin von Cameron geplanten Avatar-Fortsetzungen, sondern um einen Konzertfilm. Die Rede ist vom neuen Billie Eilish-Konzertfilm Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour. Der fürs Kino konzipierte Streifen kommt mit einem Gimmick daher, für das Cameron spezialisiert ist.

Schaut hier den Trailer zum Billie Eilish-Konzertfilm von James Cameron:

Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft The Tour - Trailer (English) HD

Erster Trailer zu James Camerons 3D-Konzertfilm ist da

Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour wird sowohl Backstage-Aufnahmen der letzten Tour von Billie Eilish zu ihrem neuesten Album Hit Me Hard and Soft als auch spektakuläre Konzertaufnahmen zeigen. James Cameron inszenierte den Film zusammen mit der Sängerin und half ihr mit seiner technischen Expertise. Einen großen Einblick in ihr Privatleben sollte man von diesem Film jedoch nicht erwarten, da es den bereits in der Doku Billie Eilish: The World's a Little Blurry gab.



Das Besondere an diesem Konzertfilm ist, dass er in den Kinos in 3D gezeigt werden wird. James Cameron meldet sich jetzt im ersten Trailer des Films selbst zu Wort und berichtet, dass für den Film völlig neue Technologien erstmalig angewendet wurden. Spätestens nach den ersten beiden Avatar-Filmen ist Cameron der absolute Spezialist, wenn es um bahnbrechendes 3D auf der großen Leinwand geht.

Wann und wo kann man den Konzertfilm sehen?

Der Film soll auch hierzulande in den Kinos starten. Sowohl Billie Eilish- als auch James Cameron-Fans müssen sich gar nicht mehr allzu lange gedulden, da der Film bereits am 19. März 2026 in den deutschen Kinos starten wird.