James Camerons neuer Film kommt nur drei Monate nach Avatar 3 – es geht um einen absoluten Mega-Star

In wenigen Tagen startet mit Avatar: Fire and Ash der neue Film von James Cameron im Kino. Kurz darauf dürfen wir uns bereits auf das nächste Projekt des Hollywood-Regisseurs freuen.

James Cameron lässt sich gerne viel Zeit mit seinen Filmen, vor allem seitdem er in seiner Avatar-Phase ist. Über eine Dekade mussten wir auf Avatar: The Way of Water warten. Nun geht es aber Schlag auf Schlag. Nicht nur steht der Kinostart von Avatar: Fire and Ash vor der Tür. Auch ein weiteres Cameron-Projekt erobert bereits in wenigen Monaten die große Leinwand – mit einem Popstar und in 3D.

Nach Avatar 3 kommt Hit Me Hard and Soft: Neuer Konzertfilm von James Cameron und Billie Eilish

Cameron hat in den vergangenen Wochen und Monaten nicht nur fleißig am Ausbau der Pandora-Saga getüftelt. Auch ein Konzertfilm ist unter seiner (Co-)Regie entstanden: Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D). Bereits im Sommer teaste die US-amerikanische Singer-Songwriterin Billie Eilish ein mysteriöses 3D-Projekt, das in Zusammenarbeit mit Cameron entstehen soll. Jetzt wissen wir, worum es sich genau handelt.

Die Hit Me hard and Soft Tour startete im September 2024 in Quebec City und hat vor wenigen Tagen in San Francisco mit zwei Shows ihr Ende gefunden. Passend dazu verkündete Eilish den Kinostart des Konzertfilms, bei dem sie mit Cameron als Co-Regisseurin fungiert. Paramount Pictures bringt Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D) am 20. März 2026 ins Kino – zumindest in den USA.

Wann und wie Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D) in Deutschland erscheint, steht noch nicht fest. Von Taylor Swift: The Eras Tour bis zu Renaissance: A Film by Beyoncé haben es zuletzt jedoch zahlreiche Konzertevents hierzulande ins Kino geschafft. Auch Billie Eilish war dort mit Happier Than Ever – Live at the O2 vertreten – gute Chancen für einen Start von Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D).

Avatar-Mastermind James Cameron hat die Manchester-Shows von Billie Eilishs Tour in 3D gefilmt

Aufgenommen wurde der Film bei den vier Konzerten, die Eilish vom 19. bis zum 23. Juli 2025 in der Co-op Live Arena in Manchester gegeben hat. Schon damals spekulierten Fans aufgrund der vielen Kameras, dass uns ein Konzertfilm erwarten könnte. Und jetzt kommt dieser sogar mit 3D-Verstärkung durch James Cameron ins Kino – drei Monate nach dem Kinostart von Avatar: Fire and Ash am 17. Dezember 2025.

Für Cameron markiert Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D) tatsächlich den ersten Ausflug in die Gefilde des Konzertfilms, obwohl er mit der dokumentarischen Form an sich durchaus vertraut ist. Neben Blockbustern wie Titanic und Avatar hielt der kanadisch-neuseeländische Regisseur auch seine Unterwasserexpeditionen mit der Kamera fest. Die Geister der Titanic und Aliens der Meere seien an dieser Stelle erwähnt.