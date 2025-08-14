James Gunn enthüllt Plan für große "Superman-Saga": So soll es weitergehen

Obwohl der neue Superman von James Gunn noch immer in den Kinos zu sehen ist, wird jetzt schon wild über den Inhalt der Fortsetzung spekuliert. Gunn äußert sich nun zu seiner Arbeit an dem Sequel und den jüngsten Fortschritten.

Mit Superman hat James Gunn (Guardians of the Galaxy) den ersten Grundstein für das neue DC Universe (DCU) unter seiner Leitung gesetzt. Viele Fans waren von der optimistischen, bunten Ausrichtung des Films begeistert und warten bereits jetzt sehnsüchtig auf die Fortsetzung. Auf der Premiere der 2. Staffel von Peacemaker gab Gunn nun mehr Informationen über seine Arbeit am Sequel preis. Sie befinde sich in Arbeit, sei aber noch nicht in Produktion.

James Gunn äußert sich zum nächsten Kapitel der Superman-Saga

Wie Comic Book Movie berichtet, hat James Gunn bereits ein erstes Exposé inklusive fertiger Rahmenhandlung verfasst. Gunn selbst bezeichnet dieses Projekt als das "nächste Kapitel der Superman-Saga". Deshalb dürfen wir uns wohl neben der Rückkehr von David Corenswet (Pearl, Hollywood) als Superman auf ein erneutes Wiedersehen mit Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) als Lois Lane und dem Rest der Bande freuen darf.

Zum Inhalt ist bislang noch nichts bekannt. Hoffnungsvolle Spekulationen gehen von einer Zusammenarbeit von Superman und Supergirl aus, die mit Supergirl: Woman of Tomorrow nächstes Jahr ihren eigenen Film bekommt. Zusammen sollen sie gemeinsam mit Krypto gegen Schurken wie Brainiac und The Authority kämpfen.

Des Weiteren verweist Gunn immer wieder auf die 2. Staffel der ursprünglichen The Suicide Squad-Spin-off-Serie Peacemaker mit John Cena in der Hauptrolle. Gunn verspricht den Fans jede Menge Gastauftritte und behauptet, dass diese Staffel den "gesamten Rest des DCU" etablieren soll und von all seinen vorherigen Projekten der persönliche Favorit ist.

Schaut den Trailer zur neuen Peacemaker-Staffel, die wichtig wird fürs DCU:

Peacemaker - S02 Trailer (English) HD

Wann und wo kann man Peacemaker Staffel 2 sehen?

Die acht Episoden der 2. Staffel von Peacemaker werden in Deutschland ab dem 22. August wöchentlich auf RTL+ zu sehen sein.