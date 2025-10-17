Jetzt schon ein Film-Highlight 2026: Der große Film mit Zendaya und Robert Pattinson kommt

Zendaya und Robert Pattinson werden bald erstmals gemeinsam auf der großen Leinwand zu sehen sein. Jetzt hat ihr heiß erwarteter Film The Drama einen Starttermin.

Mitte 2024 erreichte uns die Nachricht, dass Euphoria-Star Zendaya und Twilight-Alumnus Robert Pattinson bald erstmals gemeinsam auf der Kinoleinwand zu sehen sein werden. In dem von Kristoffer Borgli geschriebenen und inszenierten Film The Drama schlüpfen die beiden in die Rolle eines Liebespaares, das vor ihrer Hochzeit in eine Krise gerät.

Nun rückt die Ankunft des heiß erwarteten Streifens näher, denn es wurde endlich ein US-Starttermin verkündet. Doch dieser lässt gleich mehrere Fragen offen.

The Drama mit Zendaya und Robert Pattinson startet 2026 in den US-Kinos

Wie Deadline berichtet, wird sich The Drama für Kinofans in den USA über das Osterwochenende 2026 entfalten. Genauer gesagt soll der Film aus der Schmiede des Prestige-Studios A24 am 3. April 2026 in den US-Kinos starten.

Leider gibt es noch keinen deutschen Starttermin. Doch dürfen Fans darauf hoffen, dass der Film in zeitlicher Nähe auch in unsere Lichtspielhäuser einziehen wird. Allemal versprich der Film durch seine Besetzung schon jetzt eines der großen Highlights des Jahres 2026 zu werden.

The Drama mit Zendaya und Robert Pattinson bleibt ein Geheimnis

Nähere Details zur Handlung werden bisher noch unter Verschluss gehalten. Doch sorgte vor einigen Monaten eine Aussage von Robert Pattinson für Aufsehen, der laut eigenen Angaben drei Tage lang über einer bestimmten Szene des Drehbuchs brütete, bevor er sie am Vorabend des Drehs mit Zendaya zwei Stunden lang analysierte.

Der norwegische Regisseur und Drehbuchautor Kristoffer Borgli ist für seine verdrehten und satirischen Gesellschaftsparabeln bekannt, die er bereits in den Filmen Sick of Myself und Dream Scenario eindrücklich zur Schau stellte. Wer diese Vorgänger gesehen hat, kann sich vorstellen, warum Robert Pattinson beim Drehbuch möglicherweise auf ein Fragezeichen gestoßen ist.

Schaut hier den Trailer zu Sick of Myself:

Sick of Myself - Trailer (Deutsch) HD

The Drama soll übrigens nicht der letzte gemeinsame Leinwand-Auftritt bleiben. Aktuell wird Robert Pattinson (noch unbestätigt) als neuer Bösewicht in Denis Villenuves Sci-Fi-Fortsetzung Dune: Part Three gehandelt. Zendaya spielt in der Dune-Saga bekanntlich als Chani eine der Hauptrollen. Der Film soll am 17. Dezember 2026 in Deutschland starten.

Davor werden außerdem beide in Christopher Nolans Die Odyssee zu sehen sein. Das Abenteuer-Epos startet am 16. Juli 2026 in den deutschen Kinos.