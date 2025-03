Robert Pattinson redete 2 Stunden auf Zendaya ein und sie musste ihn beruhigen: Eine Szene in ihrem neuen Film machte ihn wahnsinnig

Mickey 17-Star Robert Pattinson wird bald in einem Film mit Zendaya auftreten. Die Dreharbeiten überstand er nur mit ihrer Hilfe, wie er in einem Interview verriet.

Robert Pattinson ist derzeit in der Science-Fiction-Satire Mickey 17 im Kino zu sehen, aber der The Batman-Star arbeitet schon fleißig an kommenden Projekten. Pattinson wird in Christopher Nolans Abenteuer The Odyssey mitspielen und neben Jennifer Lawrence die Hauptrolle im Horror-Film Die, My Love von Lynne Ramsay übernehmen.

Als Drittes steht The Drama auf seiner Agenda, ein romantisches Drama von Regisseur Kristoffer Borgli, der zuletzt mit Nicolas Cage ins Dream Scenario abgetaucht war. Das Drehbuch scheint ein paar Gehirnverknotungen zu enthalten, wie Robert Pattinsons Ko-Star Zendaya bei einem Telefongespräch erfahren musste.

Robert Pattinson hat Zendaya ein Ohr abgekaut, weil er das Drehbuch nicht verstanden hat

Bisher gibt es nur dürftige Informationen zur Handlung von The Drama, der sich um ein Paar drehen soll, das kurz vor der Hochzeit wegen unerwarteten Enthüllungen in eine Krise gerät.

Gegenüber dem französischen Filmmagazin Premiere (via IndieWire ) hat Robert Pattinson über die Arbeit mit Zendaya gesprochen. Und diese trug sich nicht nur am Set zu. Pattinson hat sich wegen des Drehbuchs nämlich so den Kopf zerbrochen, dass Zendaya ihm telefonisch zu Hilfe eilen musste. Pattinson dazu:

Wir hatten eine gemeinsame Szene, die mich verrückt gemacht hat. Ich habe verzweifelt nach ihrer Bedeutung gesucht und seitenweise Textanalysen geschrieben. Am Abend vor dem Dreh der Szene habe ich schließlich Zendaya angerufen.

Laut seiner Beschreibung konnte Zendaya ihm mit einem einfachen Rat weiterhelfen:

Ich teilte meine Zweifel mit ihr, sprach zwei Stunden lang, und nach einer Weile machte sie mir ganz ruhig klar, dass die Zeile einfach genau das sagte, was sie sagen sollte – ohne versteckte Bedeutung. Und ich hatte mich drei Tage lang umsonst verrückt gemacht.

Auch interessant:

Pattinson und Zendaya werden beide in Christopher Nolans The Odyssey auftreten

Auf die Telefon-Drehbuchseelsorge Zendaya dürften sicherlich manche Kolleg:innen neidisch sein. Die amerikanische Schauspielerin, die vergangenes Jahr in Dune: Part Two und Challengers zu sehen war, wird ebenfalls in Christopher Nolans The Odyssey auftreten. Außerdem spricht Zendaya eine Rolle in Shrek 5 und arbeitet derzeit an der 3. Staffel der HBO-Serie Euphoria.

The Drama hat noch keinen deutschen Starttermin. Da der Film schon fertig gedreht wurde, dürfte er noch vor Nolans The Odyssey im Kino starten. Das antike Abenteuer landet am 16. Juli 2026 an deutschen Ufern.