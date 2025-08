Jimi Blue Ochsenknecht bei Villa der Versuchung: Fans lachen über den Auftritt des Schauspielers

Jimi Blue Ochsenknecht ist gerade bei Villa der Versuchung zu sehen. Über seinen Auftritt in der Show machen sich Fans jetzt lustig.

In den letzten Wochen machte Jimi Blue Ochsenknecht eher mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Wegen hoher Hotelschulden saß der Die Wilden Kerle-Darsteller in Untersuchungshaft. Währenddessen ist der Ochsenknecht-Spross in der TV-Ausstrahlung von Villa der Versuchung zu sehen. Fans finden diese Tatsache besonders amüsant. Warum das so ist, könnt ihr hier nachlesen.

Jimi Blue Ochsenknecht bei Villa der Versuchung: Fans finden es lustig

Bei Villa der Versuchung kämpfen Promis um ein Preisgeld von 250.000 Euro. Doch es gibt natürlich einen Haken: Jeden Luxus, den sich die Stars leisten wollen – sei es eine Zigarette, ein Bett oder ein Schokoriegel – hat seinen Preis. Alles, was die Kandidat:innen ausgeben, geht von ihrem Preisgeld ab. Dabei gibt es Stars, die besonders gönnerhaft unterwegs sind und andere, die sich streng an die Regeln halten. Darunter auch Jimi Blue Ochsenknecht.

Dass ausgerechnet Jimi Blue in Sachen Finanzen Moralapostel spielt, findet Fans amüsant. Unter einem Beitrag auf Instagram schreiben User:innen:

"Wenn man hört, wie Jimi über ehrliche Werte und fremdes Eigentum, welches man respektieren sollte, fabuliert, hat das ja schon einen gewissen Witz. "

"Deine Motivation fehlt auch, wenn du deine Rechnungen zahlen musst."

"Sorry Jimi. Aber was jetzt im Nachhinein über dich rauskam, kann ich nur sagen: Wer im Glashaus sitzt , sollte nicht mit Steinen schmeißen. "

"Wenn man selber nicht ehrlich ist, sollte man sowas nicht öffentlich sagen. Wirkt nicht sehr glaubwürdig. "

"Wenn Jimi über Werte und Moral redet, fühlt sich das an wie Comedy."

Doch es gibt auch Fans, die Jimi in diesem Format besonders sympathisch finden. "Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber ich finde Jimi sympathisch", zeigt sich ein Zuschauer beispielsweise überrascht.

Wann und wo läuft Villa der Versuchung?

Jeden Montag läuft zur Primetime um 20:15 Uhr eine neue Folge von Villa der Versuchung bei Sat.1. Wer nicht so lange warten möchte, kann eine Woche im Voraus bei Joyn Plus einschalten.