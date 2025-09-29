Nach Villa der Versuchung und Knast: Jimi Blue Ochsenknecht bekommt eigene Reality-Doku

Jimi Blue Ochsenknecht war in den letzten Monaten immer wieder in den Schlagzeilen – nicht zuletzt wegen seines kurzen Gefängnisaufenthalts. Doch Sky hat nun etwas Großes mit dem mittlerweile zum Reality-Star gewordenen Ochsenknecht vor.

Jimi Blue Ochsenknecht ist nach seiner Schauspiel- und Rapkarriere mittlerweile zu einem Reality-Star geworden. Mit seinen Auftritten bei Are You the One? und Villa der Versuchung sorgte Ochsenknecht für Aufmerksamkeit. Jetzt sichert sich Sky eine Doku-Soap mit dem Reality-Star.



Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koç bekommen eigene Doku-Soap

Mit Diese Ochsenknechts startete Sky schon ihre eigene Doku-Soap rund um den Ochsenknecht-Kosmos. Natascha, Cheyenne und Wilson Gonzalez Ochsenknecht gehören zur Stammbesetzung der Show – Jimi Blue war auch in der letzten Staffel in Gastauftritten zu sehen. Dabei profitierte die Show von den Skandalen rund um den Reality-Star, immerhin wollten Fans wissen, ob Jimi Blue Ochsenknecht über seine Schulden und seinen Gefängnisaufenthalt auspackt.

Nun arbeitet die Produktionsfirma hinter Diese Ochsenknechts (B28) an eine neue noch unbenannte Reality-Doku. Im Mittelpunkt stehen Jimi Blue Ochsenknecht und seine Ex-Freundin Yeliz Koç. Yeliz Koç ist dem Reality-TV aber auch nicht fremd: Sie hat in unzähligen Reality-Formate mitgemacht, darunter Das Sommerhaus der Stars, das Dschungelcamp oder Promi Big Brother. Zuletzt hat man sie bei Prominent Getrennt sehen können.



Das steckt hinter der neuen Reality-Doku um Jimi Blue Ochsenknecht

Zwar ist der Ausstrahlungszeitpunkt noch nicht bekannt, dennoch hat Sky schon einige Details über den Inhalt der Doku-Soap verraten. So soll der Alltag als Patchwork-Familie mit ihrer gemeinsamen Tochter Snow beleuchtet werden. Auch die Geschichte des ehemaligen Paares soll in den Fokus gerückt werden. Christian Asanger, der Vice President bei Sky Deutschland erzählt in einer Pressemeldung über die neue Doku-Soap:



Wer Diese Ochsenknechts liebt, kann sich auf die neue Serie freuen: Wir liefern Kundinnen und Kunden brisanten, herzlichen und authentischen Nachschub und erzählen die Geschichte von Yeliz und Jimi in einer eigenen Serie weiter.

Die Doku-Soap mit Yeliz Koç und Jimi Blue Ochsenknecht soll vorerst vier Folgen umfassen und noch in diesem Jahr erscheinen. Ob für weitere Folgen oder Staffeln gesorgt wird, ist noch nicht bekannt.

