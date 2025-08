Katastrophale Quoten für Harald Glööckler: My Style Rocks bekommt trotzdem eine weitere Staffe

My Style Rocks hat in den letzten Monaten und Jahren vor allem wegen Harald Glööcklers witzigen Wutausbrüchen an Bekanntheitsgrad gewonnen. Jetzt wurde eine neue Staffel angekündigt.

Wenn man ausgefallene Outfits oder einen exzentrischen Harald Glööckler im Fernsehen sieht, dann ist man wahrscheinlich bei My Style Rocks gelandet. Sport1 sendet die aktuelle zweite Staffel, die jedoch phänomenal schlecht läuft. Trotzdem wurde nun eine dritte Staffel angekündigt.



0,0 % Marktanteil: My Style Rocks mit vernichtenden Quoten

Heute läuft das Staffelfinale, doch für Sport1 steht fest: Eine dritte Staffel kommt. DWDL berichtet, dass My Style Rocks erst einmal in eine Sommerpause geht, aber danach zurückkehrt. Man geht davon aus, dass sich an der Show einiges ändern muss – vor allem wegen der desaströsen Quoten.



Sport1 erreichte mit My Style Rocks im Vorabendprogramm nur durchschnittlich 20.000 Zuschauer:innen. Einige Folgen erzielten in ihrer Zielgruppe (14- bis 49-Jährige) tatsächlich nur 0,0 % Marktanteil.



Weitere TV-News:

Die zweite Staffel sorgte schon für einige Veränderungen

Trotzdem hält der Sportsender weiterhin an My Style Rocks fest und will eine dritte Staffel bringen. Doch möglicherweise nutzen Sport1 und die Verantwortlichen der Show die kommende Pause, um das Format umzugestalten.



So wurden bei My Style Rocks in der zweiten Staffel schon mehrmals die Moderatorinnen ausgetauscht. Zuerst stieg Gülcan Kamps auf eigenen Wunsch im Mai dieses Jahres aus und wurde durch Verena Kerth ersetzt. Nachdem diese einige Wochen moderiert hatte, übernahm Wilma Elles die Position.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch in der Jury kam es zu einigen Veränderungen. Larissa Marolt schied als Jurorin aus und Lilly Becker übernahm für einige Zeit die Rolle der Gast-Jurorin. Seit einem guten Monat ist der Platz unbesetzt und Harald Glööckler, Natascha Ochsenknecht und Sandra Bauknecht sitzen allein in der Jury.



So könnt ihr My Style Rocks schauen

My Style Rocks läuft in der Regel von Montag bis Freitag um 17:00 Uhr auf Sport1. Das Staffelfinale läuft heute um 17:00 Uhr auf Sport1. Alle Folgen stehen auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal von My Style Rocks zur Verfügung.