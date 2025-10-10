Legendäre Tagesschau-Moderatorin Susanne Daubner überrascht mit enger Freundschaft zu diesem Skandal-TV-Star

Kaum zu glauben: Die seriöse Tagesschau-Moderatorin Susanne Daubner pflegt eine enge Freundschaft zu einer kontroversen Ikone des Reality-TV.

Susanne Daubner kennt wirklich jeder: Tag für Tag versorgt sie Deutschland mit topaktuellen Nachrichten in der Tagesschau. Doch privat tickt die seriöse Sprecherin ganz anders: Sie pflegt eine ungewöhnliche Freundschaft zu einer Trash-TV-Ikone. Damit hätte wirklich niemand gerechnet.

Facettenreich: Tagesschau-Ikone Susanne Daubner zeigt sich herrlich menschlich

Susanne Daubner ist eins der bekanntesten Gesichter im deutschen TV. Die beliebte Nachrichtensprecherin ist seit 25 Jahren das Gesicht der Tagesschau und berichtet mit ihrer sachlichen Art über das Weltgeschehen. Für viele Jahre galt sie als bierernste, sogar leicht spießige Nachrichtensprecherin, doch dieses Vorurteil hat sie längst entkräftet. Besonders durch die Verlesung des Jugendwortes des Jahres wurde sie zum viralen Internet-Phänomen und wurde immer wieder zu Memes verwurstet.

Dass hinter der perfekten Fassade ein ganz normaler Mensch steckt, beweist Daubner mit diesem sympathischen Lachflash:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weitere TV-News:

Riesen-Überraschung: Susanne Daubner ist mit DIESER Trash-TV-Ikone befreundet

Damit hätte wirklich niemand gerechnet. Wie Tag24 berichtet, pflegt Susanne Daubner eine enge Freundschaft zu einer der beliebtesten Realitystars im Trash-TV: Champagner-Queen Claudia Obert. Diese wurde als exzentrische Skandalnudel bekannt und sorgte in Shows wie Das Sommerhaus der Stars und Promis unter Palmen mit zotigen Sprüchen für Aufsehen. Bei den Reality-Awards 2024 staubte sie sogar den Preis für den größten Cringe-Moment des Jahres ab:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch wie kam es zur ungewöhnlichen Freundschaft? Im Interview mit Tag24 verrät Claudia Obert, dass die beiden Frauen Nachbarinnen sind. Beide leben in Hamburg und treffen sich regelmäßig zu gemütlichen Abenden bei Wein und gutem Essen. Besonders Daubners Kochkünste haben es Obert angetan: "Die kann so gut kochen. Ich bringe immer die Getränke und die Blumen mit und sie kocht."

Die Trash-Ikone genießt es, privat auch mal über hochtrabende Dinge zu philosophieren. Daubner sei dafür genau die Richtige: "Ich finde es toll, dass ich eine Freundin habe, die so versiert ist im Tagesgeschehen und in der Weltpolitik."

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Dezember 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.