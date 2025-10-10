Vor Bauer sucht Frau: So wurde Inka Bause in der DDR zum Star

Inka Bause ist eins der bekanntesten Gesichter im TV. Kein Wunder: Seit fast 20 Jahren ist sie Jahr für Jahr bei Bauer sucht Frau zu sehen. Was viele nicht mehr wissen: Bause war schon vor ihrem TV-Durchbruch in der DDR erfolgreich.

Inka Bause ist ein Urgestein im deutschen TV. Die Moderatorin mit den frechen Kurzhaarschnitt ist seit 20 Staffeln bei Bauer sucht Frau zu sehen und hilft Landwirten dabei, die ganz große Liebe zu finden. Aber hättet ihr gewusst, dass Inka Bauses Erfolg ursprünglich gar nicht im TV startete? Mit dieser Karriere wurde die Kultblondine schon in den 80ern zum Megastar.

Schon ihr Vater war in der DDR bekannt: Inka Bause war ursprünglich keine Moderatorin

Heute kennen wir Inka Bause als fröhlich-freche Moderatorin, die heruntergekommenen Bauern hilft, zwischen Hühnerstall und Pferdekoppel nach der wahren Liebe zu suchen. Zwar geht es in der Show meist darum, die eigenbrötlerischen Bauern so richtig vorzuführen, doch Bauses Beliebtheit hat das nicht geschadet: Seit 2005 ist sie das Gesicht der Show und noch ist kein Ende in Sicht.

Was viele nicht mehr wissen: Inka Bauses Karriere startete nicht im TV. Die gebürtige Leipzigerin wuchs als Tochter des DDR-Musikers Arndt Bause auf, der ihr die Liebe zur Musik in die Wiege legte. Schon als kleines Mädchen verblüffte die Blondine mit ihrem musikalischen Talent. Diese Leidenschaft blieb bis ins Erwachsenenalter erhalten: 1989 beendete sie ihr Gesangsstudium in Berlin und war Mitglied eines Orchesters.

Inka Bause wird zum DDR-Star: Sie sorgte sogar für einen historischen TV-Moment

Kaum zu glauben: Inka Bause wurde direkt mit ihrem musikalischen Debüt zum DDR-Star. Mit nur 16 Jahren veröffentlichte sie ihre erste Single "Spielverderber", die sofort zum Erfolg wurde. Über den Grund für Bauses kometenhaften Aufstieg lässt sich nur mutmaßen, doch ein Umstand hat gewiss geholfen: Die junge Sängerin war ein absoluter Teenie-Schwarm – mit ihrer XXL-Lockenmähne und den großen blauen Augen verdrehte sie wirklich jedem den Kopf.

Danach ging es steil bergauf: Es folgten weitere Singles und Alben, die Bauses Erfolg noch weiter zementierten. 1990 wurde ihr sogar eine ganz besondere Ehre zuteil. Wie sie auf ihrer eigenen Website schildert, durfte Inka Bause 1990 als erste DDR-Sängerin in der westdeutschen ZDF-Hitparade auftreten. Der Grund: Mit ihrer Single "Aber du" schaffte sie es auf Platz 3.

Trotz TV-Erfolg bei Bauer sucht Frau: Inka Bause macht weiterhin Musik

Nach und nach schaffte Inka Bause den Sprung ins TV. Zwar hatte sie auch als Sängerin diverse Auftritte im Fernsehen, doch Bause wollte mehr: Ab den späten 80ern beginnt sie nebenbei, als Moderatorin tätig zu sein. Ihren ersten Job hatte sie bei der DDR-Kindershow Talentbude.

Ihr größter Erfolg gelang Inka Bause dann aber 2005 mit Bauer sucht Frau. Die Kuppel-Show schlug ein, wie eine Bombe und machte Bause über Nacht einem völlig neuen Publikum bekannt. Der RTL-Quotenhit ist sogar so erfolgreich, dass schon bald niemand mehr über die Gesangskarriere der Moderatorin spricht. Trotz des TV-Erfolgs ist Bause aber auch der Musik treu geblieben. Mit "Gute Laune" erschien 2025 ihre neueste Single.

