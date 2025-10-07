Tragödie bei Wer wird Millionär: Kandidatin verliert 48.000 Euro ohne genutzte Joker

Wer sich bei Wer wird Millionär? für vier Joker entscheidet, der setzt auf Risiko und sollte den Zusatzjoker gezielt einsetzen. Eine Kandidatin entschied sich, darauf zu verzichten – mit fatalen Folgen.

Seit 2007 gibt es bei Wer wird Millionär? den sogenannten Zusatzjoker, den der Kandidat bekommt, wenn er auf eine Sicherheitsstufe bei 16.000 Euro verzichtet. Wenn man diese Risikovariante nimmt, hat man als Kandidat vier Joker im Gepäck, mit denen man gegen jede Frage gewappnet ist – wenn man sie auch einsetzt.



Wer wird Millionär-Kandidatin verzichtet auf 64.000 Euro für Finalteilnahme

Gestern Abend endete die 3-Millionen-Euro-Woche und somit auch die Gelegenheit für Kandidat:innen, das ganz große Geld zu gewinnen. Sandra Pedersen konnte sich schon in ihrem ersten Auftritt mit 64.000 Euro für das Finale qualifizieren und wurde vor die Wahl gestellt, mit 15.000 Euro Startkapital anzutreten. Doch sie traute sich und nahm vor Günther Jauch Platz.



Die gesamte Runde spielte die Kandidatin souverän und konnte mühelos die erste Sicherheitsstufe und somit 1.000 Euro erreichen. Aufgrund ihrer Allgemeinbildung und ihrer Erfahrung im Basketball erreichte sie sogar die 20.000-Euro-Frage, ohne einen einzigen Joker nutzen zu müssen.



Kandidatin scheitert an Physikfrage – und verliert 48.000 Euro

Dann musste sich Kandidatin Sandra jedoch folgender Frage aus der Physik stellen: "In etwa wie weit ist der Ort des Knalls entfernt, wenn ich ihn unter normalen Bedingungen genau eine Sekunde später höre?". Dabei hatte sie 3,4 m, 34 m, 340 m oder 3,4 km zur Auswahl.

Sowohl Günther Jauch als auch die Kandidatin dachten sofort an das Beispiel des Blitzeinschlags, beziehungsweise wie lange es dauert, bis man den Donner hört. Sandra war sich jedoch sofort sicher, dass es 3,4 km sind, weil sie die Schallgeschwindigkeit als besonders schnell einschätzte. Jauch versuchte noch, sie durch Herumrechnen von ihrer Entscheidung abzubringen, doch es war zu spät.



Die richtige Antwort ist nämlich 340 m. Für die Kandidatin eine bittere Erkenntnis, denn immerhin hatte sie noch alle ihre Joker übrig. Sie fiel daher nicht nur von 10.000 auf 1.000 Euro zurück; auch von ihren 64.000 Euro aus der Vorrunde blieben ihr lediglich 16.000 Euro.



So könnt ihr Wer wird Millionär? schauen

Die 3-Millionen-Euro-Woche ist nun vorbei und Wer wird Millionär? läuft wieder regulär jeden Montag um 20:15 Uhr auf RTL. Dabei ist die neueste Folge schon eine Woche vorher auf RTL+ zu sehen.

