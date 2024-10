Susanne Daubner verkündet das Jugendwort des Jahres – aber sie hat noch eine bessere Nachricht

Susanne Daubner ist in der Tagesschau bekannt für ihre Moderationen zum Jugendwort des Jahres. Zuletzt hatte sie ihren Rückzug von der beliebten Ansage der Jugendwörter angekündigt.

Susanne Daubner ist zweifellos eine der beliebtesten Nachrichtensprecher:innen. Das liegt unter anderem daran, dass sie jedes Jahr die Kandidaten für das Jugendwort des Jahres vorliest. Ende Juli gab sie bekannt, dass sie zum Bedauern ihrer Fans vorerst zum letzten Mal die Jugendwörter des Jahres vorlesen wird.



Jugendwort 2024: Dieser Begriff hat gewonnen

Am Freitag wurde in der Tagesschau das Jugendwort 2024 bekannt gegeben. Zur Auswahl standen:



Akh

Aura

Digga(h)

Hölle nein

Nein Pascal, ich denke nicht

Pyrotechnik

Schere

Talahon

Yolo

Yurr





Susanne Daubner verkündete die Auswahl im Juli in ihrer beliebt trockenen Art. In die engere Wahl kamen "Aura", "Talahon" und "Schere". Am Endeund ist somit





Wegen positiver Resonanz: Susanne Daubner verkündet weiterhin das Jugendwort des Jahres

Nachdem sich Susanne Daubner jedoch von der Verkündung des Jugendwortes des Jahres zurückziehen wollte, gab es eine riesige Resonanz in der Internet-Community. Viele Kommentator:innen wollten nicht, dass Susanne Daubner aufhört.



Aufgrund der positiven Resonanz lenkte Susanne Daubner schließlich ein und kündigte ihre Rückkehr als beliebte Jugendwortmoderatorin an. Das sagt die Nachrichtensprecherin:



Eure Kommentare haben mich geflasht und berührt. Ich habe sie fast alle gelesen und ich muss sagen, ihr habt mich überzeugt. Also: Ja, ich bin wieder für euch da.



"Größeres Comeback als Stefan Raab": Fans sind begeistert von Daubners Rückkehr

Zum Comeback Susanne Daubners gab es durchweg positives Feedback. "Größeres Comeback als Stefan Raab", schreibt ein Fan auf Instagram unter den Post. Ein weiterer Nutzer schreibt: "Für Susannes Aura zahlt man gerne Rundfunkgebühren"



Selbst der offizielle Account von Langenscheidt, die das Voting zum Jugendwort des Wortes organisieren, äußerte sich zu Susanne Daubners Rückkehr: "Wir finden Sie sind unersetzlich Frau Daubner"



Jugendwort des Jahres wird seit 2008 vergeben

Das Jugendwort des Jahres wird seit 2008 vergeben. Susanne Daubner liest seit 2021 die Kandidaten für das Jugendwort des Jahres vor und erfreut sich seit jeher wachsender Beliebtheit.