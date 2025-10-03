LEGO-Glückspilz findet vollständigen Millennium Falken auf Flohmarkt: Er spart 450 Euro mit dem Star Wars-Schnäppchen

Dieser Star Wars-Fan kann definitiv von sich behaupten, dass die Macht mit ihm war: Er ergatterte während eines spontanen Flohmarkt-Besuchs ein unschlagbares LEGO-Schnäppchen.

Nicht nur in weit, weit entfernten Galaxien kann man spektakuläre Dinge entdecken. Manche warten praktischerweise auch auf dem blauen Planeten auf uns. Beispielsweise auf einem Flohmarkt, wo ein Star Wars- und LEGO-Fan einen einzigartigen Fund machte, mit dem er 400 Euro sparte.

Ein Flohmarkt-Besuch, der sich auszahlt: LEGO-Fan findet vollständigen Millennium Falken zum Spottpreis

Erst kürzlich teilte ein Reddit -User stolz seinen Fund: Auf einem Flohmarkt hatte er ein vollständiges Set von einem Millennium Falken entdeckt – dem legendären Raumschiff von Han Solo. Und das durfte er für gerade Mal 375 Dollar (rund 322 Euro) mit nach Hause nehmen. Zum Vergleich: Ein neues Modell kostet derzeit in Deutschland 850 Euro.

Das Raumschiff wurde von dem Spezialeffekte-Designer Joe Johnston (Jumanji, Jurassic Park III) designt. Seinen ersten Auftritt hatte der Millenium Falken 1977 in Krieg der Sterne. Ursprünglich wurde der Millennium Falke von Han Solo geflogen. Seither ist das Raumschiff aus den unendlichen Weiten der Star Wars-Welt kaum wegzudenken.

Der Millennium-Falke flog praktisch durch jeden einzelnen Film – ganz zu schweigen von Comics, Spielen und Büchern. Der Autor James Luceno widmete ihm mit dem gleichnamigen Roman sogar ein eigenes Buch. Und dann ist da natürlich auch noch der Cameo-Auftritt des Millenium-Falken in The Lego Movie.

Auch die Reddit-Gemeinschaft reagierte überschwänglich auf den Fund des Nutzers. Besonders, als er ihnen verriet, für wie wenig Geld er den Millennium-Falken ergattert hatte:

Das muss das schmutzigste Geschäft sein, das ich je für ein Lego Q gesehen habe. Ausgezeichnete Arbeit.

Unter den Enthusiasmus mischte sich auch eine leichte Nostalgie:

Es ist heutzutage so selten, in Secondhand-Läden ein Schnäppchen zu finden. Früher hat es viel Spaß gemacht, in Secondhand-Läden nach Schnäppchen zu suchen, aber heutzutage verlangen so viele einfach eBay-Preise für alles oder sogar noch mehr.

Andere nahmen es mit Humor:

Jemand ist deswegen gestorben oder eine Ehe ist deswegen zerbrochen.

LEGO-Sammler:innen und alle, die es noch werden wollen, sollten ihr Augenmerk also auf Trödelläden und Flohmärke richten. Anscheinend lohnt sich der Ausflug. Für besagten Reddit-Nutzer jedenfalls erwies sich der Gang als echter Geheimtipp.

