Letzte Chance für Cyber Monday-Angebote: Fernseher, Fire TV-Sticks, Laptops & Beamer nur für wenige Stunden günstiger

Nach dem Black Friday brechen die letzten Stunden der Rabattschlacht am Cyber Monday sind an. Wir verraten euch, bei welchen Schnäppchen ihr jetzt noch zuschlagen könnt.

Der Cyber Monday läutet das Finale der großen Rabattaktionen im Rahmen der Cyber Week ein. Bei Amazon gibt es derzeit noch einige Last-Minute-Schnäppchen, die ihr euch zum Weihnachtsgeschäft sichern könnt. Wir haben euch die besten Angebote herausgesucht.

Bedenkt aber: Die nachfolgenden Angebote gelten nur bis heute Nacht, dem 29. November 2021 um 23:59 Uhr!



Amazon-Produkte am Cyber Monday günstiger: Fire TV Sticks und mehr

Wer es auf einen der neuen 4K-Fire-TV-Sticks oder einen Amazon Echo abgesehen hat, kann auch amCyber Monday noch zuschlagen. Bei den nachfolgenden Deals für Fire TV Sticks und Echos handelt es sich um Tiefpreise, das heißt die Geräte wurden bislang nirgendwo günstiger angeboten:

Fire TV Sticks und Cubes im Angebot:

Amazon Echos im Angebot:

Amazon Kindles im Angebot:

Wer wissen möchte, welcher Fire TV Stick sich für welchen Gebrauch am besten eignet, findet die Antwort in unserer zugehörigen Kaufberatung.

Günstiger 4K-75-Zoll-Fernseher von Samsung fast 1.000 Euro billiger

© Samsung Samsung 4K QLED TV

Ein echtes Schnäppchen im Entertainment-Bereich erwartet euch außerdem mit diesem 75-Zoll-4K-Fernseher von Samsung für 1.600 Euro:

High-End-Soundbar von Bang & Olufsen um 20 Prozent reduziert

© Bang & Olufsen Bang & Olufsen Soundbar

Ein absolutes Top-Modell unter den Soundbars von Bang & Olufsen gibt es bei Amazon kurzzeitig noch um 320 Euro günstiger:

Notebooks von Lenovo, Acer und HP bis zu 42 Prozent günstiger

© Lenovo Lenovo Chromebook

Amazon bietet schließlich noch diverse Slim-Notebooks von Lenovo, Acer und HP mit deutlichen Rabatten an:



Weitere aktuelle Laptop-Schnäppchen findet ihr bei Amazon auf der zugehörigen Angebotsseite zum Cyber Monday .



Last-Minute-Schnäppchen am Cyber Monday: Diverse Beamer bis zu 28 Prozent reduziert

Amazon bietet unter anderem die folgenden Beamer diverser Preiskategorien um mindestens 20 Prozent günstiger als die UVP an:

Cyber Monday bei Amazon: Was gibt es zu beachten?

Was ist der Cyber Monday? Verschiedene Online-Händler, darunter Amazon und Media Markt, liefern sich am Cyber Monday, der auf den Black Friday folgt, eine massive Rabattschlacht. Aufmerksame Schnäppchenjäger können dabei besonders günstige Deals abgreifen.

Wann laufen die Angebote bei Amazon? Die Cyber-Monday-Angebote, die wir euch in diesem Artikel verlinkt haben, gelten noch bis heute Nacht, dem 29. November 2021 um 23:59 Uhr.

Was solltet ihr sonst beim Cyber Monday beachten? Tipps rund um den Black Friday, den Cyber Monday und die Cyber Week haben wir euch in einem separaten Artikel festgehalten. Grundsätzlich gilt: Prüft per Preischeck, ob es sich bei einem vermeintlichen Schnäppchen auch wirklich um ein günstiges Angebot handelt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.