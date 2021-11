Amazon Fire TV Stick: 4K oder Lite? Welche Variante sich für wen lohnt

Ihr wollt einen Amazon Fire TV Stick kaufen, wisst aber nicht genau, welche Variante sich für euch am besten eignet? Wir helfen euch bei der Kaufentscheidung.

Der Black Friday und die Cyber Week bei Amazon werfen bereits ihre Schatten voraus und jede Menge interessanter Deals warten auf sparfreudige Kund:innen. Ganz vorne mit dabei dürfte auch in diesem Jahr wieder der in verschiedenen Versionen verfügbare Amazon Fire TV Stick sein, den es in der Vergangenheit immer wieder deutlich heruntergesetzt gab.

Aber welche Variante soll es denn sein? Welche Vorteile bieten die einzelnen Fassungen des Sticks und worin unterscheiden sie sich? Wir liefern in unserer Kaufberatung die Antwort und erklären euch, zu welchem Stick ihr am besten greifen solltet.



Was genau ist der Amazon Fire TV Stick eigentlich?

Der Amazon Fire TV Stick gleicht optisch einem überdimensionalen USB-Stick mit einer Fernbedienung. Wer keinen Smart-TV besitzt oder dessen Apps und Funktionen nicht nutzen möchte, kann den Stick ganz einfach über einen HDMI-Port am heimischen Fernseher anschließen und diverse Apps nutzen.



Der Vorteil: Der Amazon Fire TV Stick unterstützt über 1.000 Apps und Sender. Ihr braucht also nur eine kleine Box an euren Fernseher anzuschließen, um (fast) alle Streaming- und TV-Inhalte eurer Wahl über eine Fernbedienung steuern zu können. Der Stick lässt sich übrigens auch mit Amazons Alexa-Sprachsteuerung bedienen.



Zu den unterstützten Sendern und Apps gehören unter anderem:

Netflix

Prime Video

Sky Ticket

Disney+

DAZN

Joyn

AppleTV

PlutoTV

WaipuTV

TV Now



Youtube

Live- und Free-TV

Amazon Music und Spotify (für Musikstreaming)

Der Fire TV Stick dient dabei als Abspielgerät für die jeweiligen Inhalte. Ihr müsst also keine zusätzlichen Kosten zum Anschaffungspreis investieren, wenn ihr die Hardware nutzen möchtet (exklusive der Kosten für die Streaming- und übrigen Abodienste wie Netflix und Co.). Allerdings benötigt ihr zwingend ein (kostenloses) Amazon-Konto, weil das für die Ersteinrichtung des Sticks erforderlich ist.

Der Amazon Fire TV Stick Lite: Das absolute Minimum

© Amazon Amazon Fire TV Stick Lite

Der Amazon Fire TV Stick Lite ist das günstigste Modell, das Amazon derzeit im Angebot hat. Der Stick kostet in der UVP 29,99 Euro, ist aktuell aber bereits zum Sparpreis von 16,99 Euro verfügbar.

Die Lite-Version verfügt über die Grundausstattung aller Fire TV Sticks und besitzt folgende Features:



Full-HD-Streaming in 1080p

Speicherplatz: 8GB

Arbeitsspeicher: 1GB

Audiounterstützung: HDMI Passthrough

CPU: Quad-Core-Prozessor 1,7 GHz

GPU: 650 MHz

Worauf Nutzer im Vergleich zu den übrigen Versionen verzichten müssen, ist eine Steuerung für das TV-Gerät. Außerdem unterstützt der Stick als einziger kein Dolby Atmos.



Wer auf die TV-Steuerung verzichten kann und keine Verwendung für 4K-Streaming hat, der macht mit dem Lite Stick derzeit ein echtes Schnäppchen. Grundsätzlich raten wir aber eher zum Kauf des herkömmlichen Fire TV Sticks oder der 4K-Variante, die bereits ab 10 Euro Aufpreis zu haben sind.

Der Amazon Fire TV Stick: Klassiker der neuesten Generation

© Amazon Amazon Fire TV Stick

Der Amazon Fire TV Stick ist das Modell, mit dem der Siegeszug der TV-Sticks von Amazon begann. Der Fire TV Stick ist der Klassiker unter den TV-Sticks und eignet sich für alle, die auf eine 4K-Auflösung verzichten können. Der aktuelle Sparpreis von 21,99 Euro (UVP: 39,99 Euro) ist unschlagbar.

Die Funktionen des Amazon Fire TV Sticks sehen wie folgt aus:

Full-HD-Streaming in 1080p

Speicherplatz: 8GB

Arbeiitsspeicher: 1GB

Audiounterstützung: Dolby Atmos

CPU: Quad-Core-Prozessor 1,7 GHz

GPU: 650 MHz

Amazon hat die Hardware über die Jahre hinweg immer wieder verbessert. Im Vergleich zum Amazon Fire TV Stick Lite unterstützt die Standard-Variante sowohl Dolby Atmos als auch die TV-Steuerung über separate Tasten auf der Fernbedienung.

Der Amazon Fire TV Stick 4K: Der Preis-Leisungssieger

© Amazon Amazon Fire TV Stick 4K

Die 4K-Version des Amazon Fire TV Sticks stellt die nächste Evolutionsstufe der etablierten Hardware dar: Nutzer bekommen hier neben Dolby Atmos auch Support für 4K-Streaming und Dolby Vision geboten.



Wer einen 4K-Fernseher besitzt, kommt mit der 4K-Version des TV-Sticks von Amazon garantiert auf seine Kosten. Der Stick ist günstig, schnell und lässt fast keine Wünsche offen. Amazon bietet ihn aktuell zum Sparpreis von nur 26,99 Euro an (UVP 59,99 Euro).

Außerdem bekommt ihr im Vergleich zum Lite- und Standard-Stick 500MB mehr Arbeitsspeicher, was sich bei den Ladezeiten der Apps durchaus bemerkbar macht. Der Amazon Fire TV Stick 4K bietet folgende Features:



Streaming in 4K Ultra HD inklusive Dolby Vision Support



Speicherplatz: 8GB

Arbeitsspeicher: 1,5GB

Audiounterstützung: Dolby Atmos

CPU: Quad-Core-Prozessor 1,7 GHz

GPU: 650 MHz

Der Amazon Fire TV Stick 4K Max: Maximale Leistung

© Amazon Amazon Fire TV Stick 4K Max

Das absolute Spitzenmodell unter den Fire TV Sticks ist der 4K Max. Hier setzt Amazon im Vergleich zum 4K-Stick nochmal einen obendrauf und schraubt vor allem an der Performance der Hardware.



Der 4K Max besitzt mit 2GB den größten Arbeitsspeicher und außerdem einen besseren Prozessor als die drei übrigen Modelle. Darüber hinaus unterstützt er als einziger Fire TV Stick den neuen Wi-Fi-6-Standard.



Der Fire TV Stick 4K Max eignet sich am besten für diejenigen, die sich von der im Vergleich zu den übrigen Modellen höheren Performance und den zusätzlichen Features wie Wi-Fi-6 und Bild-in-Bild-Video locken lassen. Der Preis für den 4K Max liegt derzeit bei 36,99 Euro (UVP 64,99 Euro), damit ist der Stick aktuell ein echtes Schnäppchen.

Die folgenden Features sind beim Amazon Fire TV Stick 4K Max enthalten:



Streaming in 4K Ultra HD inklusive Dolby Vision Support

Speicherplatz: 8GB

Arbeiitsspeicher: 2 GB

Audiounterstützung: Dolby Atmos

CPU: Quad-Core-Prozessor 1,8 GHz

GPU: 750 MHz

Wi-Fi-6-Support

Bild-im-Bild-Live-Video

Fazit: Welcher Fire TV Stick soll es denn nun sein?

Welcher Amazon Fire TV Stick sich für euch am besten eignet, hängt selbstverständlich von euren individuellen Umständen ab. Grundsätzlich gilt aber – und das insbesondere in Anbetracht der aktuellen Angebotspreise –, dass der Amazon Fire TV 4K das beste Preisleistungsverhältnis bietet.

Der Kauf der Standard- und der Lite-Variante lohnt sich eigentlich kaum, insbesondere weil ihr die 4K-Version schon für zehn Euro mehr bekommt als die Lite-Fassung und der Preis noch immer unschlagbar günstig bleibt.



Wenn ihr das Maximum an Performance und Features genießen wollt, greift zum 4K Max, der mit dem aktuellen Angebotspreis ebenfalls sehr günstig daherkommt.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.