Black Friday, Cyber Week und Co.: Angebote und Fallen – worauf ihr achten müsst

Bald ist es wieder soweit: Die Cyber Week und der Black Friday 2021 stehen kurz bevor. Einige Angebote gibt es bei Amazon auch schon früher. Wir verraten euch, was ihr dabei beachten müsst.

Wie jedes Jahr veranstalten Amazon und diverse weitere Online-Händler im November 2021 die Cyber Week inklusive Black Friday und Cyber Monday. Dabei locken die Anbieter mit diversen Rabatten und Schnäppchen. Wir fassen für euch zusammen, wann der Black Friday und der Cyber Monday stattfinden, worauf ihr achten solltet und welche Angebote ihr möglicherweise schon früher abgreifen könnt.

Wir werden euch übrigens auch weiterhin über die jeweils aktuellen Angebote auf dem Laufenden halten und unsere Übersicht entsprechend anpassen.

Wann findet die Cyber Week inklusive Black Friday und Cyber Monday statt?

Der Black Friday fällt in diesem Jahr auf den 26. November 2021, die Cyber Week startet deshalb am 22. November 2021. Weil einige Händler, darunter Amazon, Saturn und Media Markt in den vergangenen Jahren aber oft schon früher entsprechende Rabatt-Aktionen gestartet haben, lohnt es sich, schon ab Anfang November die Augen nach eventuellen Schnäppchen offen zu halten.

Weil in China am 11. November 2021 außerdem der Singles' Day stattfindet, der in dem asiatischen Land sogar noch mehr Umsatz generiert als der Black Friday, könnten erste Rabatte bereits ab diesem Datum verfügbar sein.



Die besten Angebote beim Black Friday und Cyber Monday

Aktuell gibt es noch keine konkreten Angaben seitens Amazon und Co., welche Angebote uns in diesem Jahr erwarten. Allerdings lassen sich basierend auf den vergangenen Jahren ein paar Prognosen treffen.



Amazon wird mit hoher Wahrscheinlichkeit den Amazon Fire TV Stick deutlich günstiger anbieten. Möglicherweise sogar mit einem satten Rabatt auf den Fire TV Stick 4K Max. Hier lohnt sich für interessierte Streaming-Fans der Blick auf die entsprechenden Angebotsseiten:

Außerdem gehen wir davon aus, dass sich Amazon, Saturn, Media Markt und Co. eine ordentliche Preisschlacht um aktuelle TV-Geräte liefern werden. Aktuelle 4K-Fernseher von Samsung mit der neuen Neo-QLED-Technologie gibt es momentan bereits deutlich reduziert bei Saturn und Media Markt:



Es wäre also durchaus vorstellbar, dass uns zum Black Friday hier erneut große Rabatte auf diverse Modelle verschiedener Hersteller erwarten. Insbesondere die Vorgängergeneration aus dem vergangenen Jahr könnte dann noch einmal deutlich im Preis fallen.

Dasselbe gilt auch für Soundsysteme und Kopfhörer. Heimkino-Fans kommen also vermutlich ordentlich auf ihre Kosten. Tipps dazu, wie ihr den richtigen Fernseher und ein dazu passendes Soundsystem findet, lest ihr in unseren zugehörigen Guides:

5 günstige 55-Zoll-Fernseher mit 4K ab 500 Euro: Bestes Bild für kleines Geld



2.1, 5.1 oder 7.1: Wer braucht welches Soundsystem? Unterschiede und Vorteile erklärt

Neben diversen Hardware-Angeboten gehen wir davon aus, dass es bei Amazon und Co. während der Cyberweek auch wieder diverse Angebote für Film- und Serienfans geben wird. Sammlerboxen, Sondereditionen und 3-für-2-Aktionen könnten hier mit dabei sein. Wir werden euch die besten Angebote selbstverständlich vorstellen, wenn es soweit ist.

Vorsicht vor Preistricks: Was ihr bei der Cyberweek beachten müsst



Auch wenn die Online-Händler sich während der Cyberweek und vielleicht auch schon davor versuchen werden, sich gegenseitig mit Rabattaktionen zu überbieten, gilt: Es ist nicht alles Gold, was glänzt.



Nur weil ein Artikel laut Anbieter beispielsweise um 50 Prozent reduziert ist, handelt es sich dabei nicht automatisch um ein Schnäppchen. Denn die Preise für einige Produkte steigen vor der Cyberweek teilweise enorm, nur damit die Händler sie dann wieder deutlich senken und ihre Produkte dann vermeintlich "günstig" anbieten können.



Deshalb solltet ihr folgenden Tipp beherzigen: Überlegt euch vor Beginn der Cyberweek, welche Artikelkategorien euch besonders interessieren. Spielt ihr vielleicht mit dem Gedanken, euch einen neuen Fernseher anzuschaffen? Oder soll es möglicherweise eine schicke Soundbar sein?



Habt ihr das Produkt oder die Kategorie eurer Wahl notiert, unternehmt ihr während der Cyberweek eine kurze Preisrecherche. Plattformen wie mydealz oder Geizhals bieten sich dafür an. Schaut dort, ob der aktuelle Angebotspreis für das jeweilige Produkt wirklich ein Tiefpreis ist, oder ob die Händler nur getrickst haben.



Wir werden euch übrigens pünktlich zur Cyberweek ebenfalls mit Infos zu echten Schnäppchen versorgen, damit ihr bei der größten Rabattschlacht des Jahres auch wirklich ordentlich sparen könnt.

