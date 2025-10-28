LG unter Druck? Großer 4K-OLED-TV aus diesem Jahr jetzt günstig wie nie im Angebot!

Mit dem 65 Zoll großen LG OLED-TV B5 gibt es einen aktuellen 4K-Fernseher aus diesem Jahr mit sehr guten Bewertungen derzeit zum neuen Tiefpreis im Angebot.

Der Konkurrenzkampf unter den TV-Herstellern ist groß und regelmäßig gibt es gute Angebote, die auch starke Modelle mit brillanter Bildqualität erschwinglich machen. Im befristeten Angebot bei Amazon ist jetzt ein solcher Fernseher in Form des 65 Zoll großen LG OLED-TV B5 um 23 Prozent reduziert und damit günstig wie noch nie. * Noch zur Markteinführung im Frühjahr kostete er fast das Dreifache.

LG OLED-TV B5 zum Tiefpreis bei Amazon Deal Jetzt zum Angebot

Amazon hat obendrein aktuell auch noch die hellere Samsung-OLED-Konkurrenz reduziert. * Unterdessen haben auch MediaMarkt * und Saturn * gegenwärtig den neuen Tiefpreis für den LG OLED B5 mit 65 Zoll im Angebot, allerdings kommen hier noch Versandkosten hinzu.

Top-Ausstattung zum Mittelklassepreis: Das bietet der LG OLED-TV B5

rund 165 Zentimeter Bildschirmdiagonale mit scharfer 4K/UHD-Auflösung

perfektes Schwarz, satte Farben und hohe Kontraste dank OLED-Panel

dank OLED-Panel α8 Gen2 4K-Prozessor mit KI für bestmögliche Bildqualität und optimalen Sound

120 Hertz native Bildwiederholfrequenz für flüssige Bewegtbilddarstellung

für flüssige Bewegtbilddarstellung wichtige HDR- und Audio-Formate , darunter Dolby Vision und Dolby Atmos

, darunter Dolby Vision und Dolby Atmos webOS-25-Betriebssystem mit vielen Smart-TV-Funktionen

flüssiges Gaming bei geringer Latenz mit bis zu 4K @ 120 Hz via HDMI 2.1 sowie Nvidia G-Sync und AMD FreeSync

bei geringer Latenz mit bis zu 4K @ 120 Hz via HDMI 2.1 sowie Nvidia G-Sync und AMD FreeSync weitere Details findet ihr auch bei Amazon *





So gut ist der LG OLED-TV B5 in Rezensionen und Test

In den Rezensionen bei Amazon * kommt LGs B-Reihe mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen fast durchweg gut an, ohne große Kritik. Die Fachseite Satvision hat den LG OLED B5 im Test mit 92,1 Prozent und der Testnote 1,4 (sehr gut) bewertet . Demnach überzeugt der LG OLED B5 (OLED65B59LA) mit exzellenter Bildqualität, guter Ausstattung und umfangreichen Streaming-Optionen.

Jetzt zum Angebot: LG OLED-TV zum Tiefpreis bei Amazon *

Besonders hervorgehoben wurden unter anderem ein sehr gutes Schwarz und ein weiter Betrachtungswinkel, ebenso wie Unterstützung für HDR10, HLG und Dolby Vision. Ebenfalls gelobt wurden der Dolby-Atmos-Sound, ein umfangreiches App-Angebot sowie die Unterstützung von Apple AirPlay 2, Chromecast und Filmmaker Mode. Abstriche gab es für das Fehlen von Twin-Tuner und USB 3.0 sowie die Fernbedienung ohne Zahlenfeld.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.