LOL-Brettspiel sorgt für Mega-Lacher: Spielehit zum Comedy-Event jetzt bei Amazon kaufen

Ihr plant eine Party mit Freunden, sucht aber noch nach passender Gemeinschaftsunterhaltung? Dann solltet ihr euch Last One Laughing - Das Spiel unbedingt näher anschauen.

Wer mit Freunden einen lockeren Brettspielabend plant, will vor allem eines, nämlich entspannt Spaß haben, ohne komplexe Regelwerke oder frustrierende Mechaniken. Last One Laughing - Das Spiel bietet genau das: ungezwungenen Partyspaß für Erwachsene.



LOL - Das Spiel stammt aus dem Hause Ravensburger und ist bei Amazon derzeit für unter 30 Euro zu haben. Zum Preis von weniger als zwei Kisten Bier bekommt ihr also jede Menge komödiantische Unterhaltung für drei bis acht Spieler.



Amazon verkauft Last One Laughing - Das Spiel von Ravensburger derzeit für 27,99 Euro *. Für euer Geld bekommt ihr eine Schachtel aus Karton mit folgendem Inhalt:

170 Karten mit Aufgaben

16 Charaktere mit Aufstellfüßen

24 Gong-Chips



40 Lach-Chips

1 Buzzer

Die Karten und Charaktere bestehen aus Karton, der Buzzer und die Aufstellfüße aus Kunststoff. Alle Bestandteile sind hochwertig verarbeitet.

Was ist Last One Laughing?

Bei Last One Laughing handelt es sich um eine Comedy-Show auf Amazon Prime Video, die auf einer japanischen Sendung des Komikers Hitoshi Matsumoto basiert und von Michael "Bully" Herbig moderiert wird. In der Show treten mehrere Comedians gegeneinander an, um 50.000 Euro Preisgeld für einen guten Zweck zu gewinnen.



Die Teilnehmer der Show finden sich für sechs Stunden zusammen und versuchen, die jeweils anderen Comedians zum Lachen zu bringen. Wer zweimal lacht oder grinst, fliegt raus. Gewonnen hat der- oder diejenige, der/die am längsten ernst bleibt. Bislang gibt es von der Sendung vier Staffeln, wobei Amazon die vierte Staffel seit dem 06. April 2023 bei Prime Video ausstrahlt.



Worum geht es in LOL - Das Spiel?

Ganz genauso wie in der Comedy-Show Last One Laughing auf Amazon geht es auch in Last One Laughing - Das Spiel * darum, die eigenen Mitspieler zum Lachen zu bringen. Dabei hat jeder Spieler zwei Leben - wer lacht, verliert eines davon. Lacht einer eurer Mitspieler, drückt ihr den Buzzer und der Betreffende muss einen entsprechenden Chip abgeben.



Der Gewinner einer Partie ist am Ende derjenige, der das letzte Leben besitzt oder die meisten Mitspieler zum Lachen gebracht hat. Um dieses Spielziel zu erreichen, dürft ihr eurer eigenen Kreativität freien Lauf lassen, aber es gibt 170 Aufgaben-Karten mit mehr als 350 Ideen als Inspiration für euren ganz persönlichen Angriff auf die Lachmuskeln eurer Freunde.



