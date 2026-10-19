Neuer Platz 1 bei Amazon Prime: Spannender Thriller erzählt eine unglaubliche Geschichte

Diese unglaubliche Geschichte bewegte letztes Jahr die Welt. Jetzt hat der Krimi-Thriller bei Amazon Prime Video die Charts erobert.

Die besten Geschichten schreibt das Leben. Das beweist aktuell auch der neue Krimi-Thriller Masterplan bei Amazon Prime Video, dessen kuriose Entstehungsgeschichte letztes Jahr um die Welt ging. Der Film konnte übers Wochenende die Spitze der Streaming-Charts erobern.

Masterplan auf Platz 1 bei Amazon Prime: Drei Diebe wollen die Mona Lisa stehlen

Masterplan dreht sich um den Meisterdieb Roger (Stanley Tucci), der einen Überfall auf das wohl berühmteste Museum der Welt plant: den Louvre in Paris. Abgesehen hat er es ausgerechnet auf die Mona Lisa.

Dafür heuert er mit Chiara (Simona Tabasco) eine italienische Cybercrime-Expertin und mit Jay (Victor Belmondo) einen französischen Sprengstoffspezialisten an, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Doch tatsächlich sind die beiden Geschwister und Roger ihr Vater – und das Trio muss lernen, für den größten Kunstüberfall der Geschichte zusammenzuarbeiten.

Masterplan wurde von Thomas Vincent (Bodyguard, Role Play) inszeniert und ist am 16. Oktober 2026 weltweit bei Prime Video im Abo gestartet. Laut Flixpatrol konnte der Krimi-Thriller übers Wochenende in ganzen 18 Ländern den 1. Platz der Film-Charts erobern.

So sehen die Film-Charts bei Amazon Prime Video aus (Stand: 19. Oktober 2026):

Der Louvre wurde sechs Tage nach Beginn der Masterplan-Dreharbeiten ausgeraubt

Nein, Roger, Chiara und Jay haben nicht in Wirklichkeit den Louvre ausgeraubt und die Mona Lisa gestohlen. Dennoch ist die Entstehungsgeschichte des neuen Amazon-Thrillers so unglaublich wie skurril. Der Film wurde im Oktober 2025 um den echten Louvre herum gedreht, die Dreharbeiten liefen bereits seit sechs Tagen, als echte Diebe während der Öffnungszeiten in das Museum einbrachen und Kronjuwelen im Wert von rund 88 Millionen Euro stahlen. Eine Geschichte, die letztes Jahr die Medien in Atem hielt.

Hält auch in Atem: Einer der fiesesten Thriller ist jetzt bei Amazon Prime

Hauptdarsteller Stanley Tucci äußerte sich zu dem unglaublichen Zufall gegenüber Quotable :

Es war sowas von seltsam. Wir mussten lachen. Eigentlich sollte man darüber nicht lachen, aber der Zeitpunkt war einfach zu kurios. Und dann auch noch am hellichten Tag – durchs Fenster rein, die Sachen mitnehmen und wieder raus. Das war unglaublich dreist.

Die Mona Lisa wurde übrigens nur ein einziges Mal gestohlen. Der ehemalige Louvre-Mitarbeiter Vincenzo Peruggia stahl das Gemälde im Jahr 1911 und wurde etwa zwei Jahre später festgenommen. Seit 1914 hängt das weltberühmte Bild wieder in dem französischen Museum. Diese Geschichte diente Masterplan jedoch nicht als Inspiration.