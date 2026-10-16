"Ganz großes Kino, nicht ein Hauch von Langeweile": Einer der fiesesten Thriller aller Zeiten ist ab heute bei Amazon Prime Video

Dieser Regisseur ist ein Meister zeitlos packender Thriller. Einer seiner fiesesten Geniestreiche streamt jetzt im Amazon Prime-Abo und Moviepilot legt ihn euch ans Herz.

Es fühlt sich nie falsch an, Arschlöchern in Filmen beim Leiden zusehen zu dürfen. Im fiesen Thriller The Game von Fight Club-Regisseur David Fincher wird die unsympathische Hauptfigur jedoch so psychopathisch gebeutelt, dass man fast Mitleid hat. Falls ihr den Film mal wieder schauen wollt oder noch nie gesehen haben solltet, könnt ihr The Game ab sofort im Abo bei Amazon Prime streamen.

Neu im Amazon Prime-Abo: Darum geht es in David Finchers The Game

Im Film spielt Michael Douglas (Wall Street) den kalten, arroganten Banker Nicholas Van Orton, der zu seinem 48. Geburtstag ein besonderes Geschenk von seinem Bruder (Sean Penn) bekommt. Mithilfe eines Gutscheins nimmt Nicholas an einem Spiel teil, das sein Leben verändern soll. Schnell findet er sich jedoch in einem Alptraum wieder, der ihn in einen Strudel aus Intrigen und Paranoia stürzt.

Fincher gilt nicht umsonst als Perfektionist und so ist auch The Game in erster Linie ein atemlos-durchgestylter Ritt, der mit seinen Bildern und dem hohen Tempo kaum Zeit zum Durchatmen lässt. Zusätzliche Spannung entfacht der Thriller durch die Ambivalenz gegenüber Douglas' Hauptfigur, der trotz seiner hassenswerten Züge irgendwann Mitgefühl erzeugt. So fesselt The Game bis zu seinem Finale, das die komplette Story in ein neues Licht rückt.

Mit einer starken Durchschnittswertung von 7,7 von 10 Punkten gilt The Game auch in der Moviepilot-Community als Thriller-Kracher. Der User paradiser schreibt darüber zum Beispiel:

Also ohne die Moviepilot Community wäre ich nie auf dieses cineastische Juwel aufmerksam geworden. Vielen Dank! Man weiss bis kurz vor Ende immer noch nicht, was nun wirklich Phase ist mit dieser (Spiel) Geschichte. Ganz großes Kino, nicht ein Hauch von Langeweile kommt in den über 2 Stunden laufenden Streifen auf. Michael Douglas hatte ich nie, als so großartigen Schauspieler auf dem Schirm. Hat sich geändert. Herzlichen Glückwunsch. ?

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The Game streamt seit dem 18. Oktober 2026 im Amazon Prime-Abo. Und falls ihr im aktuellen Horror-Monat gruseligere Streaming-Tipps braucht, hört hier rein:

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