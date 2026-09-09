Maxton Hall wird zur ersten Amazon Prime-Serie überhaupt, die neues KI-Tool für Synchronfassungen nutzt

Amazon Prime Video hat ein neues KI-Tool für die Synchronfassungen ihrer Filme und Serien vorgestellt. Maxton Hall ist das erste Format, das die neue Anwendung jetzt schon nutzt.

Erst vor wenigen Wochen sorgte Amazon Prime Video für Aufsehen, da auf dem Streamer eine KI-generierte Synchronfassung des Thrillers Deadly Patient - Tödlicher Patient zu hören war, die so überhaupt nicht zu dem Film passen wollte. Kurz darauf nahm Prime Video den Film komplett aus dem Programm.

Jetzt widmet sich Amazon Prime Video einmal mehr dem Thema KI und Synchronfassungen, jedoch von einer völlig anderen Seite. Und keine geringere Serie als Maxton Hall - Die Welt zwischen uns soll dafür das Musterbeispiel bilden.

Amazon lässt Lippenbewegungen der Maxton Hall-Stars durch KI anpassen

Wie Deadline berichtet, hat Amazon Prime Video am heutigen Mittwoch ein neues KI-Tool vorgestellt, bei dem die Lippenbewegungen der Schauspieler:innen in der Synchronfassung automatisch an die Audiospur angepasst werden. Bei den ersten beiden Staffeln von Maxton Hall ist dieses neue Tool schon jetzt im Einsatz. Dort betrifft es die fremdsprachigen Synchronfassungen der Serie.

Die Originalsprache von Maxton Hall ist Deutsch. Schaut man die 1. Folge also jetzt etwa in der englischen Synchronfassung, werden Damian Hardungs Lippenbewegungen ab sofort mithilfe von KI an die englische Audiospur angepasst, die zuvor von einem Synchronsprecher eingesprochen wurde. Die Audiospur selbst wird nicht durch KI erstellt, das Tool betrifft aktuell nur die Lippenbewegungen.

Amazon erklärte dazu selbst in einer offiziellen Pressemitteilung :

Habt ihr auch schonmal einen synchronisierten Film geschaut und bemerkt, dass die Lippen der Schauspieler:innen sich weiter bewegen, obwohl der Dialog bereits zu Ende ist, und hat euch das komplett rausgebracht? Prime Video nimmt sich diesem Problem mit einem neuen Feature an, das dazu geschaffen wurde, die Seherfahrung angenehmer und zugänglicher für unsere globalen Kund:innen zu gestalten.

Das Tool soll ebenfalls bei der 3. Staffel von Maxton Hall parallel zum Start auf Prime Video online gehen. Später soll das neue Feature auch an anderen Serien und Filmen getestet werden.

Dass Amazon ausgerechnet Maxton Hall als Versuchskaninchen auserkoren hat, überrascht dabei tatsächlich kaum. Der deutsche YA-Hit ist immerhin zur erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Originalserie des Streamers geworden und wird auch in zahlreichen Ländern außerhalb von Deutschland geschaut. Dass hier als erstes an dem perfekten Synchro-Erlebnis gefeilt wird, liegt somit nahe.

Wann kommt Maxton Hall Staffel 3 zu Amazon Prime Video?

Die 3. Staffel von Maxton Hall startet am 9. Dezember 2026 bei Amazon Prime Video. Die neuen Folgen basieren auf dem Roman Save Us von Mona Kasten, der ihre Romantrilogie um Ruby und James abschließt. Die 3. Season soll demnach auch das Finale der Prime Video-Adaption bilden.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu Maxton Hall Staffel 3

Podcast: Die 15 besten Serien im September bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im September, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im September umfassen neben dem Spin-off zum Amazon-Hit Reacher und dem nächsten Killer-Kapitel aus der Netflix-Anthologie Monster auch das Babylon Berlin-Finale sowie die Rückkehr ins Outlander-Universum und einen Endzeit-Thriller mit Vampiren.

