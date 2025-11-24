Maxton Hall-Star Harriet Herbig-Matten brauchte vor Staffel 2 Therapie: "Es war extrem"

Die 2. Staffel von Maxton Hall wartet bei Amazon Prime Video erneut mit großen Emotionen auf. Harriet Herbig-Matten verriet kürzlich, wie sehr sie die Dreherfahrung beeinflusst hat.

Maxton Hall - Die Welt zwischen uns ist am 7. November mit der 2. Staffel bei Amazon Prime Video zurückgekehrt und erzählt die emotionale Liebesgeschichte von der Stipendiatin Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) und dem wohlhabenden James Beaufort (Damian Hardung) an dem titelgebenden Elite-College weiter.

Für beide Hauptdarsteller:innen war die Dreherfahrung äußerst intensiv. Harriet Herbig-Matten verriet kürzlich in einem Interview, wie sehr sie der Dreh des Amazon-Hits über beide Staffeln beanspruchte.

Harriet Herbig-Matten trennte sich in Staffel 2 von Ruby

Zum Start von Maxton Hall Staffel 2 war die Ruby-Darstellerin bei Deutschland3000 zu Gast. Im Interview verriet sie, dass es ihr zunächst schwerfiel, Berufliches und Privates zu trennen:

In der 1. Staffel war es auf jeden Fall sehr extrem. Ich meine, [Damian] hat auch diesen toxischen Typen gespielt, was, glaube ich, sehr viel in mir getriggert hat. Manchmal, sobald es 'cut' war, sind wir beide ans andere Ende gelaufen und haben nicht miteinander geredet und es war so eine krasse Energie. Aber das ist wahrscheinlich auch gut für das Produkt.

Gleichzeitig habe sie in Hardung jedoch auch einen wichtigen Unterstützer an ihrer Seite gefunden, was ihr vor allem bei den Liebesszenen mit dem Schauspieler zugutekam. Den Dreh der 2. Staffel sei sie dennoch etwas überlegter angegangen:

Für die 2. Staffel habe ich mich aber auch sehr lang darauf vorbereitet, durch Coaching und auch Therapie, mich von dieser Emotion zu trennen und von dem Charakter so gut wie es geht zu trennen. Weil ich einfach gemerkt hab, dass mich das zu sehr belastet. Und das hat in der 2. Staffel auf jeden Fall besser funktioniert. Aber es gibt auch Momente, wo man merkt, wenn man so krass in die Emotion reingeht, dass man es nicht mehr filtern kann, und dann schwappt es über.

Seht hier das Interview mit Harriet Herbig-Matten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In einem anderen Interview ging Harriet Herbig-Matten kürzlich auf die Kritik ein, die manche Zuschauer:innen in Bezug auf die Serie und vor allem die als toxisch angesehene Beziehung zwischen Ruby und James geäußert haben. Dabei erklärte Herbig-Matten, dass sie die Kritik verstehen könne, sich jedoch auch hierzu vor Staffel 2 intensiv Gedanken gemacht habe.

Wann kommt Maxton Hall Staffel 2 Folge 6?

Wie es für Ruby und James weitergeht, erfahren wir in Folge 6, die die 2. Staffel in wenigen Tagen bei Amazon Prime Video abschließen soll. Das Staffelfinale wird ab dem 28. November 2025 beim Streamer zum Abruf bereitstehen.

Mehr:

Podcast: Die besten Fantasyserien seit 2000

Die Moviepilot-Redaktion hat auf das letzte Vierteljahrhundert zurückgeschaut, um unter den seit dem Jahr 2000 gestarteten fantastischen Erzählungen die besten Fantasy-Serien in 2 Podcast-Folgen zu küren. Zu den Top 20 bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. gehören dabei viel mehr als nur bekannte Vertreter wie Game of Thrones und Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Auswahl reicht von ausgefeilten Welten bei Amazon über starke Literaturverfilmungen bis zu Fantasy-Geheimtipps. Außerdem ist die eine oder andere nostalgische Serie dabei, die ihr vielleicht schon wieder ganz vergessen habt.

