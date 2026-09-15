"Ich habe es nicht verloren": Sci-Fi-Legende Michael J. Fox rührt mit emotionaler Dankesrede bei den Emmys

Sci-Fi-Legende und Zurück in die Zukunft-Star Michael J. Fox wurde bei den Emmys mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. Seine emotionale Rede sorgte für Standing Ovations.

Michael J. Fox wird vielen Filmfans wahrscheinlich für immer als Marty McFly in den Zurück in die Zukunft-Filmen im Gedächtnis bleiben. Doch nicht nur in der Filmgeschichte hinterließ er einen bleibenden Eindruck, auch setzt sich der Star seit vielen Jahren für die Sichtbarkeit und Forschung an der Krankheit Parkinson ein, an der er selbst erkrankt ist. Jetzt wurde Fox bei den Emmys für seinen Einfluss geehrt.

Michael J. Fox erhält Ehren-Emmy für Einfluss an Parkinson-Forschung

Michael J. Fox hat bei den Emmys am gestrigen 14. September den Bob Hope Humanitarian Award erhalten, der seit 2002 für den gesellschaftlichen und philanthropischen Einfluss an besondere Individuen vergeben wird. Der Zurück in die Zukunft-Star ist erst die siebte Person, der diese Ehre zuteil wird und bedankte sich auf der Bühne in einer emotionalen Rede bei seiner Familie und den Fans:

Ich danke Tracy und unseren Kindern für die Opfer, die sie erbracht haben, für ihre Geduld und für ihre Liebe. Ihr habt keine Ahnung. [...]

Ursprünglich wollte ich meine Parkinson-Diagnose geheim halten. Ich hatte Sorge, dass sie meine Arbeit und meine Beziehung zum Publikum verändern würde. Würden sie mich auslachen, wenn ich krank bin? Und dann war ich völlig überwältigt von der Unterstützung, die ich erfahren habe. Der Unterstützung von euch allen. Es war beflügelnd.

Es hat mir das Gefühl gegeben, dass ich weitermachen kann, dass ich es nicht verloren habe und dass sie mir das nicht wegnehmen können. Das ist, weil ihr euch für mich eingesetzt habt, und das weiß ich sehr zu schätzen.

Schaut euch einen Teil von Fox' Rede hier an, die in einem Video von Deadline geteilt wurde:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Am Ende seiner Rede wurde Fox erneut die unglaubliche Unterstützung zuteil, die er über die Jahre erfahren hat: Die Anwesenden im Saal standen auf und gaben dem Schauspieler einen tosenden Applaus, bei dem nicht alle Augen trocken blieben.

Michael J. Fox setzt sich seit über zwei Dekaden für die Parkinson-Forschung ein

Der Schauspieler machte 1998 öffentlich, dass er an Parkinson erkrankt ist. Zwei Jahre später gründete er die The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, die die Forschung zu seiner Krankheit vorantreibt, um auch anderen Betroffenen zu helfen. Die Stiftung ist mittlerweile zur weltweit größten Nonprofit-Stiftung zum Thema Parkinson geworden und hat laut People schon über drei Milliarden US-Dollar in die Forschung gesteckt.

Fox wurde dieses Jahr ebenfalls für seine Schauspielleistung für einen Emmy nominiert. In der Kategorie Gastschauspieler in einer Comedyserie ging der Zurück in Zukunft-Star für die 3. Staffel der Apple TV-Serie Shrinking ins Rennen. Der Preis ging letztendlich jedoch posthum an den verstorbenen Rob Reiner für seine Gastrolle in The Bear.