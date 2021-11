Mindfuck-Alarm heute im TV: Einer der besten Sci-Fi-Filme mit Arnold Schwarzenegger

Auf Kabel eins könnt ihr heute Paul Verhoevens Sci-Fi-Kracher Total Recall schauen. Der Arnold Schwarzenegger-Film ist der perfekte Mix aus krachender Unterhaltung und tiefgründigem Mindfuck.

In seiner Karriere hat Regisseur Paul Verhoeven mit Filmen wie Basic Instinct, RoboCop und Starship Troopers ein Highlight nach dem anderen geschaffen. Um 20:15 Uhr strahlt Kabel eins heute den Verhoeven-Kracher Die totale Erinnerung - Total Recall mit Arnold Schwarzenegger aus, den wir ohne zu zögern als einen der besten Science-Fiction-Streifen aller Zeiten bezeichnen können.

Total Recall ist ein extrem unterhaltsames Sci-Fi-Meisterwerk mit Tiefgang

Die Handlung von Verhoevens Film spielt in der Zukunft, wo der Bauarbeiter Douglas Quaid (Arnold Schwarzenegger) ein einfaches Leben mit seiner Ehefrau Lori (Sharon Stone) führt. Nach wiederkehrenden, besonders intensiven Träumen vom Mars lässt er sich von einer Hightech-Firma künstliche Erinnerungen eines Urlaubs auf dem roten Planeten einpflanzen. Zurück in der Realität gerät er in eine Identitätskrise, als er plötzlich für einen Doppelagenten gehalten wird und seinen eigenen Erinnerungen nicht mehr trauen kann.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Total Recall:

Total Recall Die totale Erinnerung - Trailer (German) HD

Nach einer Kurzgeschichte des berühmten Sci-Fi-Autoren Philip K. Dick (Blade Runner) verpackt Verhoeven die philosophisch angehauchte Geschichte rund um Schein und Sein, Traum und Realität sowie die trügerische Verlässlichkeit von Erinnerungen in ein abgefahrenes Sci-Fi-Spektakel.

Zusammen mit dem wuchtigen Charisma von Schwarzenegger in der Hauptrolle bietet Total Recall blutige Action und unglaubliche Bilder, die immer wieder skurrile Impressionen oder absonderliche Geschöpfe in den sehr satirischen und unterhaltsam Ton des Films bringen.

Dank der beeindruckenden handgemachten Spezialeffekte ist Total Recall als Gesamtpaket einer der besten Sci-Fi-Filme überhaupt. Selten sind kurzweilige Unterhaltung und nachdenklich stimmender Tiefgang als brutal-satirischer Mindfuck so genial kombiniert worden.

