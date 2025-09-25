Mit The Summit startet bei Amazon die wohl heftigste Realityshow des Jahres: Alle Infos zu Sendeterminen, Cast und Spielregeln im Überblick

The Summit ist zweifelsohne eins der spannendesten neuen Formate im Reality-TV. Bei der Amazon-Show müssen zwölf Promis zeigen, wie sehr sie an ihre Grenzen gehen können, um eine Million Euro zu gewinnen. Alle Infos zu Starttermin, Teilnehmer:innen und Co. gibt es hier.

Nach The 50 bringt Prime Video gleich den nächsten potenziellen Reality-Hit an den Start: Bei The Summit - Der steile Weg zur Million werden 12 Promis in Neuseeland auf die härteste Bergwanderung ihres Lebens geschickt, um das schier unglaubliche Preisgeld von einer Million Euro zu gewinnen. Welche Stars dabei sind, wie ihr die Show streamen könnt und wie die Spielregeln ablaufen, erfahrt ihr hier.

So funktionieren die Spielregeln bei The Summit

Zwölf Stars müssen einen Berggipfel in Neuseeland erklimmen, allerdings wird der Aufstieg durch gefährliche Streckenabschnitte und extreme Wetterbedingungen zur Qual. Jede:r der Kandidat:innen trägt während der nervenaufreibenden Wanderung einen Teil der gigantischen Gewinnsumme von einer Million Euro auf dem Rücken und muss dafür sorgen, das Geld heil bis zum Gipfel zu transportieren. Wer verfrüht aufgibt, kostet den oder die Siegerin also mehr als 80.000 Euro.

Somit soll sichergestellt werden, dass alle Teilnehmenden als Team zusammenarbeiten und sich gemeinsam bis ans Ziel schleppen. Besonders fies: Selbst wenn es alle gemeinsam den Gipfel erreichen, kann am Ende nur ein einzelner Promi die Million gewinnen. Der oder die Siegerin wird per Abstimmung bestimmt.

Diese Stars nehmen an The Summit teil

Felix von Jascheroff – Schauspieler, bekannt aus Gute Zeiten, schlechte Zeiten

– Schauspieler, bekannt aus Gute Zeiten, schlechte Zeiten Giulia Siegel – Moderatorin, DJane und Model, bekannt aus diversen Reality-Formaten

– Moderatorin, DJane und Model, bekannt aus diversen Reality-Formaten Cecilia Asoro – Reality-Star, bekannt durch Der Bachelor und Prominent getrennt

– Reality-Star, bekannt durch Der Bachelor und Prominent getrennt Ansgar Brinkmann – Ehemaliger Fußballprofi und Dschungelcamp-Star

– Ehemaliger Fußballprofi und Dschungelcamp-Star Emmy Russ – Reality-Star, bekannt aus Promi Big Brother und Temptation Island VIP

– Reality-Star, bekannt aus Promi Big Brother und Temptation Island VIP Klaudia Giez – Model, bekannt durch GNTM

– Model, bekannt durch GNTM Matthias Mangiapane – Reality-Star, bekannt aus Das Sommerhaus der Stars

– Reality-Star, bekannt aus Das Sommerhaus der Stars Serkan Yavuz – Reality-Star, bekannt durch Die Bachelorette

– Reality-Star, bekannt durch Die Bachelorette Flying Uwe – YouTuber und Kampfsportler, bekannt aus 7 vs. Wild

– YouTuber und Kampfsportler, bekannt aus 7 vs. Wild Tanja Tischewitsch – Reality-Star und Ex-DSDS-Kandidatin, bekannt aus dem Dschungelcamp

– Reality-Star und Ex-DSDS-Kandidatin, bekannt aus dem Dschungelcamp patroX – Tänzer und Choreograf, bekannt von Social Media

– Tänzer und Choreograf, bekannt von Social Media Julia Römmelt – Reality-Star, bekannt aus Beauty & The Nerd

Start und Sendetermine: So kannst du The Summit im Stream ansehen

The Summit startet bereits am 26.09.2025 um 00:00 Uhr bei Prime Video. Pro Woche wird es eine Folge zu sehen geben. Voraussichtlich ergeben sich für die 6 Episoden also folgende Sendetermine: