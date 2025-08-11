Morgen startet die meisterwartete Serie des Jahres: Die Vorlage spielte 2 Milliarden Dollar ein

Millionen warten seit Jahren auf eine Serie, die diese Woche endlich erscheint. Sie ist Teil eines riesigen Universums, das an den Kinokassen fast zwei Milliarden US-Dollar einspielte.

46 Jahre hat es gedauert, bis die schlimmste Sci-Fi-Kreatur der Filmgeschichte in Serienform die Erde heimsucht: Alien: Earth startet in wenigen Tagen bei Disney+ und setzt das heißgeliebte Alien-Franchise fort, das 1979 seinen Anfang nahm. Das neue Sci-Fi-Horror-Abenteuer können Millionen von Fans kaum erwarten.

Die meisterwartete Serie des Jahres: Sci-Fi-Horror geht neue Wege

Alien: Earth spielt zwei Jahre vor dem ersten Alien-Film. Die Erde wird von fünf mächtigen Konzernen beherrscht, die den Menschen mit künstlichen Wesen übertreffen wollen. Manche verlassen sich dabei auf technologisch aufgerüstete Menschen, sogenannte Cyborgs, andere stellen Androiden her: synthetisch erschaffene Organismen, die äußerlich den Menschen gleichen.

Schaut euch hier den Trailer zu Alien Earth an:

Alien: Earth - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

In diese brenzlige Atmosphäre stürzt das Raumschiff USCSS Maginot mit seiner gefährlichen Fracht: fünf mörderische Alien-Monster aus den dunkelsten Winkeln des Universums, darunter der berüchtigte Xenomorph. Sofort werden Bergungstrupps wie der von Wendy (Sydney Chandler) entsandt, um die wertvollen Kreaturen zu bergen.

Alien: Earth geht im Franchise neue Wege. Nicht nur wird die Geschichte des Franchise erstmals in Serienform weitererzählt, auch die Erde als Hauptschauplatz stellt ein Novum dar. Ansonsten wird es für Fans aber viele vertraute und geliebte Elemente geben, von gigantischen Raumschiffen zu einer anachronistischen 70er-Computer-Ästhetik.

Vielleicht liegt es genau daran, dass Alien: Earth schon jetzt so beliebt ist: Laut mehreren Quellen handelt es sich um die meisterwartete Serie des restlichen Jahres. Wir konnten uns bereits eine eindeutige Meinung zu den ersten sechs Folgen der Serie bilden. Sie folgt in große Fußstapfen, immerhin spielte das bisherige Franchise laut The Numbers fast 2 Milliarden US-Dollar weltweit ein.

Wann kommt Alien: Earth zu Disney+?

Die ersten zwei Folgen von Alien: Earth landen am 13. August 2025 bei Disney+, alle weiteren erscheinen im Wochenrhythmus. Neben Chandler ist unter anderem Timothy Olyphant (Justified) vor der Kamera zu sehen.