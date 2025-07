Die meisterwartete Serie des Jahres startet in 3 Wochen: Der Trailer ist jetzt schon unfassbar

In drei Wochen startet auf Disney+ eine Serie, auf die Millionen von Sci-Fi-Fans warten. Sie dreht sich um ein außerirdisches Monster und setzt eine Reihe mit langer Tradition fort.

Ein Franchise kann über 45 Jahre alt sein und immer noch Millionen begeistern. Das gilt jedenfalls für die Alien-Reihe, die in drei Wochen mit der Serie Alien: Earth auf Disney+ fortgesetzt wird. Laut mehreren Quellen herrscht für keine andere noch kommende Serie 2025 so viel Vorfreude. Und ein Blick in den neuesten Trailer scheint den Fans Recht zu geben.

Schaut euch hier den Trailer zu Alien: Earth an:

Alien: Earth - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

Darum geht's in Alien: Earth

Alien: Earth spielt zwei Jahre vor dem Franchise-Erstling Alien. Auf der Erde ringen skrupellose Mega-Konzerne um die Macht und treten mit der Entwicklung eines neuen Androiden eine technische Revolution los. In diese finstere Welt stürzt plötzlich das havarierte Raumschiff USCSS Maginot mit seiner mörderischen Fracht.

In den dunkelsten Ecken des Universums war die Maginot nämlich auf der Suche nach tödlichen Kreaturen. Die Beute soll jetzt ein Stoßtrupp um die Android-Hybridin Wendy (Sydney Chandler) bergen – und schreitet damit seinem Verhängnis entgegen.

Alien: Earth ist aktuell die meisterwartete Serie des Jahres

Millionen Fans zählen schon jetzt die Tage, bis das Geheimnis der Maginot gelüftet wird: Sowohl CBR als auch die IMDb listen Alien: Earth als die meisterwartete noch kommende Serie des Jahres. Auch auf Moviepilot hat das Sci-Fi-Spektakel so viele Vormerkungen wie keine andere Serie. Im Übrigen landet sie in unserem Podcast auf Platz 1 des Vorfreude-Rankings.

Alien: Earth setzt eine Reihe fort, die aktuell aus sieben Hauptfilmen und zwei Crossovern mit dem Predator-Franchise besteht:

Wann erscheint Alien: Earth bei Disney+?

Alien: Earth erscheint am 13. August 2025 bei Disney+. Zum Start werden zwei Episoden veröffentlicht, alle weiteren im wöchentlichen Rhythmus. Die Staffel umfasst acht Folgen. Showrunner ist Noah Hawley (Fargo), neben Chandler gehört unter anderem Timothy Olyphant (Justified) zum Cast.

Podcast-Vorschau mit Alien Earth: Diese Serien-Highlights erwarten euch 2025

Wie spannend das Serienjahr 2025 daherkommt, verraten wir euch im Podcast. Damit ihr jetzt schon die Highlights bei Netflix, Disney+, Apple TV+, WOW und Co. kennt, die ihr dieses Jahr nicht verpassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob die Rückkehr von Daredevil oder Horror-Clowns, Yellowstone-Nachschub oder hochwertige neue Sci-Fi-Serien: In unserer Serienvorschau ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.